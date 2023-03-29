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Автор: Встреча   
29.03.2023 10:23

Дубненские школьники прошли отборочный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы 2023».

Ученики школы №2 десятиклассница Полина Рыбакова, восьмиклассник Даниил Дударев и одиннадцатиклассница лицея «Дубна» Виктория Иванова вошли в число 130 участников из Подмосковья. Они представили собственные проекты, доработали их под руководством опытных наставников из ведущих компаний и вузов России и успешно защитили. Виктория и Даниил - победители, Полина - призёр.

Теперь ребятам предстоит участие в следующем этапе конкурса. Желаем им в этом успеха!
  		 
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