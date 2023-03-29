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Конкурс детского творчества PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.03.2023 09:21

ОМВД России по г.о. Дубна приглашает юных жителей города в возрасте от 6 до 14 лет к участию во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа».

В период с 25 марта по 19 апреля сотрудниками полиции совместно с представителями Общественного совета при ОМВД проводится отборочный этап конкурса. Конкурс проводится дистанционно.

В рамках конкурса принимаются тематические поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел. Использовать можно различные материалы: гипс, глину, пластилин, текстиль, картон, бумагу и т.д.

Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

Лучшие поделки будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.
  		 
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