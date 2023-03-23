Новый ректор Автор: Встреча Как сообщает пресс-служба университета «Дубна», исполняющим обязанности ректора учебного заведения назначен Андрей Сергеевич Деникин. А.С. Деникин окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, а в 1999 году - аспирантуру этого вуза. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук и ученое звание доцента. Трудовую деятельность начал в родном вузе. Работал в Объединенном институте ядерных исследований и в университете, где до назначения занимал должность проректора по учебно-методической работе.

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