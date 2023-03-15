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Учить своим примером PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
15.03.2023 20:45

В детском саду «Созвездие» прошел конкурс «Мисс и мистер ЮИД-2023». За победные звания боролись сами маленькие воспитанники детсада.

Творческий праздник получился ярким и веселым, а главной нитью через все номера и выступления ребят проходила тема безопасного поведения на дорогах, тротуарах и во дворах - одним словом, там, где находятся автомобили, велосипеды, самокаты, пешеходы.

 

Как отметили инспекторы дубненского ОГИБДД, работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется постоянно. Именно с этой целью и проходят подобные мероприятия в конкурсной или игровой форме для самых маленьких участников дорожного движения. Культура поведения на дороге закладывается с самого раннего возраста, и тут в помощь инспекторам и педагогам должны быть в первую очередь и сами родители. Взрослые – это пример для каждого ребенка. Поэтому, дорогие взрослые, своим примером учите детей безопасному поведению на проезжей части и на тротуарах.

А в нашем конкурсе, как и полагается, не обошлось без победителей. По итогам всех конкурсных этапов строгое жюри, в которое вошли сотрудники дубненского ГИБДД и сами педагоги, определило лучших знатоков Правил дорожного движения среди девочек и мальчиков. Им присвоены звания «Мисс и мистер ЮИД-2023». Хотя для детворы были важны не столько эти звания, как само участие в таком познавательном и очень увлекательном празднике.

Анна Владимирова

Фото пресс-службы ОГИБДД
Обновлено 15.03.2023 21:06
  		 
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