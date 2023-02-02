Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ академик Юрий Оганесян ответил на вопросы учащихся в рамках школьного проекта «Сто вопросов лидеру».

Всемирно известный ученый встретился с ребятами из лицея имени академика В.Г. Кадышевского и рассказал очень увлекательные факты и истории из собственной жизни.

‍Теперь ученики лицея знают, например, какие любимые книги и школьные предметы были в детстве у ученого, что мотивирует его делать научные открытия, какое направление физики будет перспективным в ближайшее время (астрофизика) и даже что в молодости он был голкипером команды Дубны по футболу.

«Трудно ли быть известным ученым»? На этот вопрос Юрий Цолакович ответил так: «Опущу слово «известный» и отвечу, каково это – быть ученым. Это очень трудно, это вечный поиск. Если из ста попыток у тебя семь удачных, то ты гений. Не каждый согласится жить в таких условиях – вечно иметь отрицательные эмоции из-за отрицательного результата», - подчеркнул Ю.Ц. Оганесян.

В конце встречи Юрий Цолакович подарил лицею книгу «Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова», а ученица 5 класса Алиса К. преподнесла подарок гостю - картину, которую нарисовала сама.