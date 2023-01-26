Именные стипендии губернатора Московской области в сфере образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья вручены дубненским ребятам – двум школьникам и студенту.

Как отметил глава города С.А. Куликов, поздравляя парней, эта именная стипендия служит признанием таланта и дополнительной мотивацией для одаренной молодежи – тех ребят, кто демонстрирует свой талант и высокие достижения в науке, искусстве, спорте.

Даниил Кучерявенков – семиклассник школы «Возможность», неоднократный победитель и призер не только муниципальных и региональных, но также всероссийских конкурсов, таких как «Весна-красна!», «Творчество без границ», «Экология и мы». Занял первое место в международном конкурсе «ЗОЖ для всех!», показал лучший результат в благотворительной акции по сбору макулатуры «Школа экопривычек». Занимается фигурным катанием, плаванием, йогой, катается на роликах и велосипеде. Вместе с родителями много путешествует, посещает выставки, а в настоящее время еще и осваивает музыкальный синтезатор.

Матвей Шакун тоже учится в школе «Возможность», в восьмом классе, и стипендии губернатора Московской области удостоен уже во второй раз! Ежегодно парень поощряется за хорошую учебу. С удовольствием участвует в областном парафестивале искусств «Добрый мир», в этом году стал лауреатом I степени сразу в трех номинациях! C неменьшим интересом занимается легкой атлетикой и плаванием. В этом году сдавал нормативы ГТО.

Тихон Шишунов окончил девять классов в школе №7, активно участвовал в школьных и городских олимпиадах, конкурсах и конференциях. Нескольких лет посещал кружок «Вектор НИКА», приобретая навыки робототехники и прототипирования. В 2022 учебном году на чемпионате «Абилимпикс» занял первое место. В 2021-2022 году Тихон занимался по программе «Путёвка в жизнь» в колледже «Дубна» и завершил обучение с дипломом по специальности «Электросварщик».

Нам же остается присоединиться к поздравлениям главы города, который поблагодарил педагогов и родителей мальчишек за большой труд и за те знания, которые они вложили в них. А самим ребятам пожелать новых успехов в учебе, спорте, творчестве и просто по жизни. Вы доказали, что умеете побеждать – быть лучшими и первыми!