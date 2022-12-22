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В честь земляка PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.12.2022 00:00

В школе №7 появилась парта Героя, установленная в рамках одноименного проекта партии «Единая Россия». Его задача – рассказывать школьникам об их героических земляках.

Первая такая парта в нашем городе была установлена в седьмой школе в честь военного летчика, участника Великой Отечественной войны Владимира Игнатьевича Стрельченко. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, Владимиру Игнатьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Право сидеть за такой партой получат ученики, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы.
Обновлено 21.12.2022 19:10
  		 
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