В школе №7 появилась парта Героя, установленная в рамках одноименного проекта партии «Единая Россия». Его задача – рассказывать школьникам об их героических земляках.

Первая такая парта в нашем городе была установлена в седьмой школе в честь военного летчика, участника Великой Отечественной войны Владимира Игнатьевича Стрельченко. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, Владимиру Игнатьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Право сидеть за такой партой получат ученики, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы.