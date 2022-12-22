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Вышла в финал PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.12.2022 00:00

Ученица лицея №6 им. Г.Н. Флерова Таисия Злотникова вышла в финал IX Международного конкурса по математике для старшеклассников «Я решаю!». Всего в финал прошли 34 школьника из 14 регионов России. Среди них четыре школьника из Московской области, в том числе и юная дубненка.

Победители станут известны 29 января. По итогам финала, который пройдет в онлайн-формате, жюри определит 10 лидеров в двух категориях: среди учеников 11-х и 9-10-х классов. Пятеро лучших одиннадцатиклассников будут получать именную годовую стипендию от GS Group. Поощрение от холдинга достанется тем, кто поступит в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности. Размер стипендии - 15 000 рублей в месяц.

Ученики 9-х и 10-х классов, которые войдут в пятерку победителей, смогут без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Также им подарят электронную технику, полезную для учебы.
  		 
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