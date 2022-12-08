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«Менделеев тур» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
08.12.2022 00:00

Туристический проект под названием «Менделеев тур» разработан по инициативе Госдумы. Один из маршрутов охватывает восемь наукоградов Московской и Калужской областей: Дубна, Королев, Жуковский, Обнинск, Зеленоград, Звенигород, Протвино, Черноголовка.

Представляя «Менделеев тур», первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга сказал, что самый главный город этого маршрута - Дубна.

Он выделил отличительную особенность научно-популярного туризма - это ориентированная по интересам программа с посещением образовательных и научных учреждений, лабораторий. Она предусматривает встречи с российскими учеными и специалистами, лекции, мастер-классы. По словам Александра Мажуги, хорошо, что маршрут в Дубну уже реализован. Он открывает ОИЯИ для туристов. Помимо этого, Дубна - очень комфортный, привлекательный, душевный и романтичный город, куда хочется возвращаться и возвращаться.
  		 
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