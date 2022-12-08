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Миллион рублей - на студенческий проект PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
08.12.2022 00:00

Проект студентов кафедры химии университета «Дубна» вошел в десятку лучших проектов конкурса «Студенческий стартап».

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». По результатам испытаний студенты нашего университета получили миллион рублей на претворение в жизнь проекта «Каскадный тепловой аккумулятор фазового перехода для систем отопления и горячего водоснабжения». В команде – аспиранты Артем Моржухин, Дмитрий Тестов и студентка Валерия Гашимова, а их руководитель – заведующий кафедрой химии, новых технологий и материалов С.В. Моржухина.

 

В своей работе дубненские студенты представили новый подход по созданию каскадной конструкции теплового аккумулятора и новых теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов, что повышает эффективность тепловых систем. Такое решение целесообразно для снижения тепловых потерь в отопительных системах, хранения и использования тепла в нужном объеме. Помимо применения в системах бытового отопления и энергоемких производствах, аккумулятор может использоваться в автомобильном и сельскохозяйственном транспорте, медицине и пищевой промышленности.

Проректор по научной и инновационной деятельности университета Юрий Крюков отметил, что новые разработки имеют, прежде всего, прикладное значение, нацеленное на получение новых соединений с определенными теплоаккумулирующими свойствами.

«Платформа университетского технологического предпринимательства» – федеральный проект, ориентированный на студентов, вузовское сообщество и инвесторов. Операторами проекта являются Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково» и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022-2031 гг.
Обновлено 07.12.2022 15:18
  		 
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