Проект студентов кафедры химии университета «Дубна» вошел в десятку лучших проектов конкурса «Студенческий стартап».

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». По результатам испытаний студенты нашего университета получили миллион рублей на претворение в жизнь проекта «Каскадный тепловой аккумулятор фазового перехода для систем отопления и горячего водоснабжения». В команде – аспиранты Артем Моржухин, Дмитрий Тестов и студентка Валерия Гашимова, а их руководитель – заведующий кафедрой химии, новых технологий и материалов С.В. Моржухина.

В своей работе дубненские студенты представили новый подход по созданию каскадной конструкции теплового аккумулятора и новых теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов, что повышает эффективность тепловых систем. Такое решение целесообразно для снижения тепловых потерь в отопительных системах, хранения и использования тепла в нужном объеме. Помимо применения в системах бытового отопления и энергоемких производствах, аккумулятор может использоваться в автомобильном и сельскохозяйственном транспорте, медицине и пищевой промышленности.

Проректор по научной и инновационной деятельности университета Юрий Крюков отметил, что новые разработки имеют, прежде всего, прикладное значение, нацеленное на получение новых соединений с определенными теплоаккумулирующими свойствами.

«Платформа университетского технологического предпринимательства» – федеральный проект, ориентированный на студентов, вузовское сообщество и инвесторов. Операторами проекта являются Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково» и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022-2031 гг.