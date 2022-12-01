«Полис-лицей» отмечает своё 30-летие!

Это добрая, уютная, семейная частная школа Дубны. Первые уроки в школе проводились в далеком 1992 году в четырёх перестроенных квартирах на ул. Школьной, д.8. Сегодня «Полис-лицей» располагается в просторном здании на улице Университетской, д.19. Более 120 учеников и дружный коллектив педагогов идут рука об руку по трудной и интересной дороге к знаниям. Желаем коллективу школы долгих лет и счастливых учеников!

Школа приглашает всех, кто в ней учился, работает и работал, 9 декабря в 16:00 на праздничный вечер в конференц-зале университета «Дубна». Приходите на добрую встречу учеников и педагогов!