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В гости - к волонтерам Углича PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
03.11.2022 00:00

Более полутора десятков студентов университета «Дубна» вместе с представителями молодежного центра «Инициатива» и отдела по делам молодежи Администрации нашего города побывали в Угличе. Цель поездки - знакомство с волонтерами и ребятами из местных молодежных организаций для обмена опытом и будущего сотрудничества.

Поездка получилась не просто интересной, рассказывают студенты, а суперувлекательной! Небольшая обзорная экскурсия по городу дала представление об основных его достопримечательностях. Особое впечатление на ребят произвел Угличский кремль и Музей гидроэнергетики.

 

Но самое интересное происходило в молодежном центре «Солнечный», где дубненские студенты и их сверстники из Углича - волонтеры, представители молодежных организаций «Могу», «ДвижАктив», «Сгущенка» - сражались в увлекательной игре «КидсБаттл», придумывали совместные проекты и рассказывали о работе, которая проводится в их городах молодежью и для молодежи.

Инициатор мероприятия - студент Инженерно-физического института университета «Дубна» Илья Торопов рассказывает, как пришла идея организовать поездку:

- Я вырос в Угличе, и у меня родилась идея познакомить молодежь двух городов, чтобы сверстники могли друг друга чему-то научить, тем более что у нас в Угличе большой опыт волонтерской работы. Все сложилось, поездка состоялась. Надеюсь, что у ребят из Дубны и Углича обязательно появятся совместные проекты.
Обновлено 02.11.2022 16:29
  		 
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