Я - буксир.

Я работаю в этом порту.

Я работаю здесь.

Это мне по нутру.

Иосиф Бродский. «Баллада о маленьком буксире» С началом учебного года распахнул свои двери Городской межшкольный физико-математический факультатив, открыв уже двадцатый «сезон». Традиционно была проведена олимпиада для младших классов, 32-я по счету, а 30 сентября прошло награждение ее победителей и призеров. Как обычно, вновь у учащихся и их родителей возникают вопросы: а что дает участие в этих олимпиадах, зачем ходить на занятия факультатива, стоит ли корпеть над решением задач, когда вокруг столько увлекательных занятий и отвлекающих соблазнов? Конечно, о целях и задачах своей работы могут рассказать преподаватели факультатива, что они неустанно и делают. Но не менее, если не более, важно, как реализуются их надежды и намерения, во что воплощается их совместный с учениками труд. А вот этим делятся те, кто преодолел нелегкий учебный путь - их, выпускников, уже сотни, и десятки прошедших через горнило Заочной физико-технической школы (ЗФТШ при МФТИ), на программы которой опирается факультатив. Обратная связь позволяет узнать, как складывается судьба его питомцев. Один из последних, «свежих» примеров, на котором стоит остановиться, настолько он показателен, - победа нашего земляка Даниила Охлопкова в рейтинге журнала Forbes «30 до 30». Это тридцатка лучших в возрасте до 30 лет, кто был отмечен в номинации «Финансы и инвестиции», хотя речь на самом деле идет о высокотехнологичных разработках, а именно - об основании крипто-блокчейн-проекта Via Protokol. За особыми подробностями о сути и столь высокой оценке проекта отсылаем к журналу (№ 6 - 8 (219) 2022). О Данииле же там сказано, что он родился в Дубне, учился в МФТИ по специальности «Радиотехника», там же окончил магистратуру по венчурным инвестициям. С третьего курса начал работать, занимался анализом данных, машинным обучением, участвовал в стартапах - до запуска своего бизнеса. Что же предшествовало этому восхождению? Во «Встрече» от 30 сентября 2010 года в статье о факультативе приведена цитата из выступления Президента РФ: «Сегодняшние школьники после окончания вузов будут заниматься видами деятельности, которых сегодня еще не существует». Поразительно, но рядом помещена фотография, где именно Даниил получает диплом физмат-олимпиады факультатива, а он четырежды в те годы на них выступал. Воистину, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Вот так оценивал этот период своей жизни, будучи студентом 3 курса, сам Д.Охлопков: «О городских физико-математических олимпиадах я узнал в шестом классе. Тогда у нас еще не было физики в школе, поэтому я шел на очередную олимпиаду просто порешать задания по математике. Большинство из них оказались на сообразительность: не нужно было знать много сложной теории, поэтому я принялся и за физические задачки. Участвуя регулярно в олимпиадах и посещая факультатив, я решил связать свою дальнейшую жизнь с физикой: она мне дает ответы на многие вопросы. Кроме того, когда твое участие в олимпиадах успешно, это окрыляет, являясь хорошим стимулом заниматься дальше». А теперь представим его размышления последнего времени в обращении к нынешним участникам олимпиад факультатива: «… до седьмого класса я гулял во дворах, водился с непонятными типами по подъездам, пока не записался на факультатив. Проходив туда до 11 класса, я получил отличный фундамент для «думалки», который помог мне написать не только ЕГЭ по физике на 98 баллов, но и математику на 100. В итоге я поступил на физтех, где меня научили быстро разбираться в новых сложных темах. Сейчас у меня свой стартап, которую я делаю со своими друзьями. Только недавно я стал по-настоящему ценить ту тренировку мозга, которую дал мне МФТИ. Учиться было вполне по силам благодаря базе, заложенной на факультативе. … Возможно, после школы или университета вы не будете заниматься наукой, но построенные рельсы причинно-следственных связей помогут вам решать абсолютно любые задачи. Наградят вас сегодня или нет - не важно. Важны искренний интерес и упорство. Они и одарят вас по-настоящему острым умом, который даст вам все, чего вы желаете. Дерзайте знать!». Здесь Даниил поскромничал. Еще до сдачи ЕГЭ он закончил с отличием ЗФТШ по трем предметам - физике, информатике и математике, а также заработал дипломы профильных олимпиад «Физтех» и «Ломоносов»! С такой «вывеской» не пройти в выбранный вуз было невозможно. Подобного рода примеров можно привести немало. Они очень разнообразны, выбранные выпускниками факультатива сферы деятельности могли меняться - мир динамичен. С чем вступать в неизвестное, да еще надеяться на успех? Для этого нужны крепкие опоры - и не столько во внешних оценках, сколько в воспитании характера, уверенности в себе, в преодолении боязни браться за новое и сложное. Вот что объединяет отклики питомцев факультатива - ощущение потребности в действии, отработанное при освоении точных дисциплин, понимание по зрелом размышлении, насколько эта база универсальна. Преподаватели же, в свое время сами прошедшие тернии физико-технической школы, лишний раз убеждаются в ее востребованности и необходимости продолжать работу. Остается надеяться, что эту убежденность разделяют и те, кто все прошедшие годы поддерживал факультатив. Еще раз поздравим тех, кто удачно начал путешествие по необозримому океану точных наук. А чтобы выйти на «оперативный простор», не стесняйтесь обращаться к «буксирам», недавно отправившим в большое плавание ваших предшественников. Перекинем мостик от эпиграфа к эпилогу: … И хоть горько прощаться С кораблём дорогим, Но я должен остаться Там, где нужен другим. По материалам Городского физико-математического факультатива подготовила Людмила ПЕТРОВА