Дипломы о присуждении звания почетного профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и медали были вручены 1 сентября в МГУ в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний.

Юрий Оганесян, всемирно известный ученый, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, академик РАН, награжден высоким званием за выдающиеся достижения в области ядерной физики и развитие Московского университета.

Получив из рук ректора награду, Юрий Оганесян выступил перед собравшимися и дал напутственное слово первокурсникам, вступающим на путь учебы в старейшем вузе страны. «В этих стенах формируется ваша личность. Очень важно быть свободным и быть смелым. И смелость эта приходит только со знанием», - сказал Юрий Оганесян.

В этот же день на Физическом факультете МГУ Юрий Цолакович выступил с лекцией «Пределы существования ядер и элементов» для студентов и преподавателей университета.

Фото пресс-службы МГУ