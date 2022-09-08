СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Почетный профессор МГУ PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
08.09.2022 00:00

Дипломы о присуждении звания почетного профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и медали были вручены 1 сентября в МГУ в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний.

Юрий Оганесян, всемирно известный ученый, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, академик РАН, награжден высоким званием за выдающиеся достижения в области ядерной физики и развитие Московского университета.

 

Получив из рук ректора награду, Юрий Оганесян выступил перед собравшимися и дал напутственное слово первокурсникам, вступающим на путь учебы в старейшем вузе страны. «В этих стенах формируется ваша личность. Очень важно быть свободным и быть смелым. И смелость эта приходит только со знанием», - сказал Юрий Оганесян.

В этот же день на Физическом факультете МГУ Юрий Цолакович выступил с лекцией «Пределы существования ядер и элементов» для студентов и преподавателей университета.

Фото пресс-службы МГУ
Обновлено 07.09.2022 14:05
  		 
< Сентября 2022 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)