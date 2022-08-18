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Успеть продлить «стрелку» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
18.08.2022 00:00

Учащимся Подмосковья нужно до 25 августа успеть продлить свои карты «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности».

Ежегодно перед новым учебным годом во избежание блокировки транспортных карт «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» всем школьникам и студентам, проживающим в Подмосковье, необходимо подтверждать право на использование льготного проезда в общественном транспорте региона. В этом году подтвердить свою карту стало легче - достаточно ввести номер СНИЛС на портале госуслуг в разделе подтверждения права на льготу, после чего система автоматически внесет все данные учащегося.Для продления карты необходимо:

  • на портале госуслуг (http://www.uslugi.mosreg.ru/) МО выбрать графу «Обслуживание единой транспортной карты «Стрелка»;
  • выбрать вкладку «Подтверждение права на льготу»;
  • заполнить заявление.

Срок получения услуги - 6 рабочих дней.
  		 
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