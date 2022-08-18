Учащимся Подмосковья нужно до 25 августа успеть продлить свои карты «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Ежегодно перед новым учебным годом во избежание блокировки транспортных карт «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» всем школьникам и студентам, проживающим в Подмосковье, необходимо подтверждать право на использование льготного проезда в общественном транспорте региона. В этом году подтвердить свою карту стало легче - достаточно ввести номер СНИЛС на портале госуслуг в разделе подтверждения права на льготу, после чего система автоматически внесет все данные учащегося.Для продления карты необходимо: на портале госуслуг (http://www.uslugi.mosreg.ru/) МО выбрать графу «Обслуживание единой транспортной карты «Стрелка»;

выбрать вкладку «Подтверждение права на льготу»;

заполнить заявление. Срок получения услуги - 6 рабочих дней.