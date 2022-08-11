Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими проходит в августе в войсковой части 61883 Дубны.

Понятия «дружба» и «войсковое товарищество» лежат в основе девиза этой ежегодной акции, проводимой в Вооруженных силах нашей страны, и являются неотъемлемой составляющей формирования сплоченности воинского коллектива.

В ходе мероприятия дубненские военнослужащие посетили тематическую выставку в одном из выставочных центров столицы, а также для них в стенах самой воинской части провели лекции и беседы, которые в первую очередь направлены на психологическую адаптацию военнослужащих, недавно приступивших к военной службе, сплочение коллектива и повышение уровня правового и военно-политического сознания личного состава.

Необходимо понимать, что выполнение поставленных руководством Вооруженных сил задач возможно только в условиях согласования совместных действий военнослужащих в сплочённом воинском коллективе. Здоровый морально-психологический климат в подразделениях, дружба, взаимопомощь и товарищество военнослужащих помогает успешно выполнять задачи и нести службу.

Особое внимание, как отметили в дубненской войсковой части, во время месячника обращено на индивидуально-психологические особенности личного состава, а также порядок работы с семьями военнослужащих, имеющих социально-бытовые, личностные, финансовые проблемы, а также оказание им адресной помощи.

Анна Владимирова