2 июня 2022 года исполняется 100 лет со дня рож- дения Марка Нафтальевича Гальперина (2.06.1922 - 27.08.1996) - бывшего начальника отделения-комплекса 2 МКБ «Радуга» (в настоящее время АО «ГосМКБ «Радуга»). Марк Нафтальевич был одним из тех людей, которые являются основателями конструкторского бюро с 1951 года. Их было 19 человек и руководитель предприятия зам. главного конструктора А.Я. Березняк. Свою трудовую деятельность Марк Нафтальевич начал в 1946 году на заводе им. Горбунова в Казани после окончания Казанского авиационного института. В 1950 году молодой инженер Гальперин прибыл на работу в Дубну. В то время на предприятии было 2 конструкторских бюро (ОКБ-1 и ОКБ-2), которые состояли на 80 процентов из немецких ави- ационных специалистов фирм Юнкерса и Зибеля. Немецкие специалисты работали здесь в течение 5-7 лет по контракту для того, чтобы наши инженеры перенимали передовые технологии в области реактивной авиационной техники. Марк Нафтальевич был назначен в бригаду крыла ОКБ-2 и оказался там первым советским инженером. После образования МКБ, которое в этом году будет отмечать свое 71-летие, Марк Нафтальевич стал первым начальником конструкторской бригады этого МКБ. Под его руководством была разработана одна из первых в нашей стране конструкция крыла, которое раскладывалось перед полетом. Через несколько лет М.Н. Гальперин был назначен ведущим конструктором по нашему первому самостоятельному заказу, разработке противокорабельной ракеты П-15. За успешное выполнение этой работы он вместе с главным конструктором А.Я. Березняком был удостоен в 1961 году Ленинской премии. Это изделие оказалось эпохальным, его успешное применение в боевых конфликтах заставило военно-морских специалистов резко изменить свои взгляды на тактику и вооружение своих флотов. В дальнейшем М.Н. Гальперин плодотворно рабо- тал в должности начальника конструкторского отдела, а с 1973 по 1991 год - начальника отделения-комплекса 2. За успешные результаты ра- боты он был удостоен в 1985 г. Государственной премии, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд» и другими ведомственными знаками отличия. Все сотрудники, работавшие вместе и под руководством М.Н. Гальперина, вспоминают, что это был талантливый инженер-конструктор, он имел более 15 авторских свидетельств на изобретения. Это был руководитель большого коллектива, исключительно тактичный и вежливый человек, за что его до сих пор уважают его бывшие подчиненные.