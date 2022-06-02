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Когда призвание - учитель PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
02.06.2022 05:51

Заканчивается учебный год, и многие горожане, как нынешние ученики, так и выпускники прошлых лет, говорят спасибо своим наставникам, которые открывали перед ними мир знаний и были для них настоящими старшими товарищами. Таких благодарностей учителям в эти дни особенно много. Одно из них – от жительницы нашего наукограда Н.М. Устиновой в адрес педагогического коллектива школы №2.

 

- Приходит время, и в жизни каждого выпускника школы наступает время выбора профессии, ведь именно от этого зависит становление человека как личности, формирование его внутреннего характера и жизненных традиций и устоев.

Профессия педагога всегда занимала особое место среди множества других. Педагоги и преподаватели, учителя и наставники с давних пор пользовались почетом и уважением. В то же время педагогическая деятельность является одной из самых сложнейших.

О своем призвании, любви к детям и к профессии учителя ребенок узнает уже со школьной скамьи, когда, будучи первоклассником, завороженно смотрит на своего учителя, восхищается тем, как он ведет уроки, проверяет тетради, рассказывает детям об окружающем мире, знакомит с точными науками, искусством. Постепенно у школьника появляются любимые предметы. А как приятно на классном часе всей гурьбой отправиться в осенний лес за охапкой багряных листьев для гербария!

Есть в нашем городе школа-ветеран. Это общеобразовательная школа № 2, которая во главе со своим директором Ниной Петровной Халяпиной 1 сентября 2021 года отметила 80-летний юбилей. Нина Петровна - замечательный че- ловек, всю свою жизнь она посвятила благородному делу - физическому и нравственному воспитанию детей. Для своих учеников она наставник, психолог, партнер и где-то даже родитель. Каждый день она с любовью прививает своим подопечным стремление к развитию и высокие моральные качества. Видеть, как из твоих воспитанников вырастают личности, которые впоследствии достигают больших вершин – вот главная задача директора школы, и это у Нины Петровны получается блестяще.

Нельзя не отметить и педагогов, которые занимают важнейшее место в формировании школьной жизни. Ежедневно прививая нашим детям любовь к творчеству, искусству, музыке, истории, русскому языку, литературе, они дают им уроки добра, порядочности, учат быть справедливыми и честными, находят подход к каждому ребенку. Не это ли призвание длиною в жизнь?
Обновлено 02.06.2022 06:32
  		 
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