Заканчивается учебный год, и многие горожане, как нынешние ученики, так и выпускники прошлых лет, говорят спасибо своим наставникам, которые открывали перед ними мир знаний и были для них настоящими старшими товарищами. Таких благодарностей учителям в эти дни особенно много. Одно из них – от жительницы нашего наукограда Н.М. Устиновой в адрес педагогического коллектива школы №2. - Приходит время, и в жизни каждого выпускника школы наступает время выбора профессии, ведь именно от этого зависит становление человека как личности, формирование его внутреннего характера и жизненных традиций и устоев. Профессия педагога всегда занимала особое место среди множества других. Педагоги и преподаватели, учителя и наставники с давних пор пользовались почетом и уважением. В то же время педагогическая деятельность является одной из самых сложнейших. О своем призвании, любви к детям и к профессии учителя ребенок узнает уже со школьной скамьи, когда, будучи первоклассником, завороженно смотрит на своего учителя, восхищается тем, как он ведет уроки, проверяет тетради, рассказывает детям об окружающем мире, знакомит с точными науками, искусством. Постепенно у школьника появляются любимые предметы. А как приятно на классном часе всей гурьбой отправиться в осенний лес за охапкой багряных листьев для гербария! Есть в нашем городе школа-ветеран. Это общеобразовательная школа № 2, которая во главе со своим директором Ниной Петровной Халяпиной 1 сентября 2021 года отметила 80-летний юбилей. Нина Петровна - замечательный че- ловек, всю свою жизнь она посвятила благородному делу - физическому и нравственному воспитанию детей. Для своих учеников она наставник, психолог, партнер и где-то даже родитель. Каждый день она с любовью прививает своим подопечным стремление к развитию и высокие моральные качества. Видеть, как из твоих воспитанников вырастают личности, которые впоследствии достигают больших вершин – вот главная задача директора школы, и это у Нины Петровны получается блестяще. Нельзя не отметить и педагогов, которые занимают важнейшее место в формировании школьной жизни. Ежедневно прививая нашим детям любовь к творчеству, искусству, музыке, истории, русскому языку, литературе, они дают им уроки добра, порядочности, учат быть справедливыми и честными, находят подход к каждому ребенку. Не это ли призвание длиною в жизнь?