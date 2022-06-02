Учебный год Физико-математический факультатив завершил традиционной XXXI открытой олимпиадой учеников 6-7-х классов. 25 семиклассников и 34 ученика пятого и шестого классов с интересом решали нестандартные задачи по физике и математике. Для кого-то наша олимпиада стала первой пробой сил, но есть и те, кто уже проявил интерес к точным наукам.

6 класс, победители:

Сергей Жабицкий (5ла, лицей № 6);

Леонтий Шитов (6а, гимназия № 3);

Анна Смирнова (6б, ФМЛ им. В.Г. Кадышевского).

Призеры:

Владимир Дубинин (6а, ФМЛ им. В.Г. Кадышевского);

Кира Белозёрова (5ла, лицей № 6);

Максим Анисимов (5а, гимназия № 11);

Артем Тарабрин (6б, гимназия № 11).

7 класс, победители:

Павел Забродин (7, лицей № 6);

Потап Максимов (7а, ФМЛ им. В. Г. Кадышевского);

Родион Улитин (7б, ФМЛ им. В.Г. Кадышевского).

Призеры:

Дарья Разумная (7л, лицей № 6);

Антон Агапов (7ла, лицей № 6);

Герман Гриднев (7л, лицей № 6);

Екатерина Тропина (7б, ФМЛ им. В. Г. Кадышевского).

Олимпиаду подготовили и провели преподаватели факультатива: Александр Анатольевич Леонович, Александра Шорникова, Валентин Садилов, Евгения и Михаил Жабицкие. К проведению олимпиады подключились старшие ученики факультатива. В этом году девятиклассницы Анастасия Томайлы и Виктория Тучина выступили в качестве дежурных в аудиториях. Активное участие в составлении заданий и их проверке приняла ученица 9 класса, призер Всероссийской олимпиады школьников по математике Таисия Злотникова.

В целом факультатив завершил год с положительной динамикой. После более чем годового перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, ученики с радостью откликаются на предложения поехать на командные математические соревнования. 17 апреля сразу три команды факультатива результативно выступили в Черноголовке на турнире по решению занимательных задач и головоломок «Кубок Рубика-2022».

В течение апреля две команды соревновались в турнире математических боев Образовательного центра «Взлет». Участники более 100 команд со всей Московской области решали сложные нестандартные задачи и защищали свои решения перед командами соперников. В острой конкурентной борьбе команда «7!!» в составе Антона Агапова, Дмитрия Гомзина, Сергея Жабицкого, Павла Забродина, Ильи Костромина и Родиона Улитина выиграла турнир в онлайн высшей лиге 7-х классов. Команда «Дубна-7» (Герман Гриднев, Дарья Давыдова, Антон Кулагин, Сабина Куликова, Всеволод Соколов, Андрей Журавлев) в упорной борьбе заняла 6 место среди 24 команд высшей лиги.

Опыт математических боев помогает ученикам в будущем: вырабатываются навыки командного решения сложных задач, умения кратко и полно изложить свое решение, выслушать и понять доклад соперников, задать четкие вопросы по существу. Все это привлекает учеников: в этом году Дмитрий Гомзин и Павел Забродин подключались к команде почти в параллель с участием в Олимпиаде имени Дж.К.Максвелла (аналог Всероссийской олимпиады школьников по физике для учеников 7-8 классов), где стали призерами.

Работа факультатива была бы невозможна без помощи многих неравнодушных людей. Особенно хочется поблагодарить сотрудников школы № 9, где мы проводим регулярные занятия, коллектив Универсальной библиотеки ОИЯИ имени Блохинцева и руководство Учебно-научного центра ОИЯИ.

В июне факультатив уходит на летние каникулы. В сентябре начнется юбилейный - двадцатый учебный год работы факультатива: мы ждем учеников, интересующихся точными науками, на наших занятиях!

По информации Межшкольного физико-математического факультатива г. Дубны

Фото Евгении и Михаила Жабицких