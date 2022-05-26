18 мая в Гатчине состоялось совместное заседание коллегий Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования Республики Беларусь и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. В заседании принял участие директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников.

На заседании была отмечена уникальная модель ОИЯИ, позволяющая интегрировать совместные кадровые, научные и технологические усилия различных стран. Кроме того, участники встречи подчеркнули значение создаваемого в Дубне коллайдера NICA для привлечения молодых ученых из обеих стран в фундаментальную науку мирового уровня. На полях мероприятия состоялась встреча директора ОИЯИ с Полномочным представителем правительства Республики Беларусь в ОИЯИ, председателем ГКНТ Сергеем Шлычковым.

На заседании директор Института привлек внимание участников к оптимизации процедуры согласования совместных научных проектов. «Организация согласования программ в Беларуси всегда быстрая и конструктивная, у профильных министерств Союзного государства есть чему поучиться», - подчеркнул Григорий Трубников. Он предложил предпринять шаги для обеспечения оперативной процедуры утверждения научных проектов.

Мероприятие было посвящено обсуждению состояния и перспектив развития единого научно-технологического и образовательного пространств Союзного государства, а также хода реализации молодежной политики Союзного государства. Заседание прошло на площадке НИЦ «Курчатовский институт» под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, министра образования Беларуси Андрея Иванца, председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергея Шлычкова.

Участники обсудили совместные научно-технические программы и инновационные проекты, взаимодействие между вузами, колледжами и школами, совершенствование исторического образования, проведение IV Форума Ассоциации вузов России и Беларуси и X Российско-Белорусского молодежного форума.

По материалам jinr.ru