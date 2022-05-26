В Московской области стартовал Региональный чемпионат «Абилимпикс - 2022». На нем очень успешно выступили представители ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП 3 Дубна и привезли в город первое и второе места в своих категориях.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

18 мая на тридцати конкурсных площадках Подмосковья прошёл VIII Московский чемпионат «Абилимпикс-2022». Ведущий библиотекарь ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП 3 Дубна Анна Платонова заняла первое место в компетенции «Брошюровка и переплетное дело «.

Второго места в компетенции «Кондитерское дело» удостоена студентка этого же учебного заведения Софья Прокопова. И что примечательно, девушка осваивает в техникуме медицинскую профессию, а вот кондитерским искусством увлекается для души. Наставницей у студентки выступила преподаватель Любовь Анатольевна Приходько.

Мы поздравляем педагогов и самих победителей с этим успехом и желаем новых побед!

Анна Владимирова