Участниками увлекательной поездки в парк «Патриот» стали ученики школы №1, их педагоги, а также сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, чьи дети учатся в первой школе. Такой приятный подарок им сделало градообразующее предприятие в канун Дня Победы. Конец апреля и практически весь май каждый год особенно насыщены мероприятиями патриотического толка. Концерты, встречи с ветеранами, уроки мужества и поездки. Посещение парка «Патриот» как раз и стало ярким патриотическим мероприятием, позволившим дубненским школьникам узнать много интересного как из жизни самого авиационного предприятия ГосМКБ, так и из истории Великой Отечественной войны, легендарного советского оружия, о подвигах советского народа… Педагоги школы №1, побывавшие со школьниками и их родителями в поездке - Евгения Анатольевна Муравкина и Ольга Леонидовна Кобелева, - поделились, что экскурсия произвела на всех без исключения ее участников незабываемое впечатление. Вначале дубненская делегация побывала в выставочном павильоне Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где среди образцов перспективного вооружения представлены ракеты прославленного ГосМКБ. Для молодого поколения всегда интересны ноу-хау, как, например, интерактивная выставка, работающая в павильоне. Такой интерактивный музей хранит в себе сотни экспонатов и позволяет подробно изучить историю эволюции ракетной техники. Не менее интересным стало посещение и двух других площадок, где была представлена вертолетная техника и танки – от самых первых образцов до нынешних современных разработок. И вот ведь еще момент: потрогать технику, посидеть внутри танка или же в кабине вертолета на этих выставках разрешается! Так что «натрогались, насиделись и накрутились» и взрослые, и дети в этот день сполна. А на обратном пути в автобусе было время, чтоб поделиться впечатлениями и эмоциями. Пожалуй, всех ребят тронула история женщины-танкиста Марии Октябрьской, рассказанная экскурсоводом. Во время войны женщина сумела заработать денег, купить на них танк и отправилась на нем из Томска на фронт, чтобы отомстить фашистам за гибель мужа. Она закончила школу танкистов и в составе экипажа танка, на броне которого с разрешения самого Сталина было выведено говорящее название «Боевая подруга», отправилась на фронт. В январе 1944 года Мария получила смертельное ранение. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Таких героических историй музей Победы, как и все экспозиции парка «Патриот», хранят немало. И хорошо, что школьники имеют возможность знакомиться с ними, а значит – продолжать память о Великом подвиге Великого народа. Анна Сухая Фото участников поездки P.S. За эту увлекательную поездку стоит сказать большое спасибо предприятию ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (является членом Союза машиностроителей России) и лично его генеральному директору Владимиру Николаевичу Трусову, а также всем, кто принял участие в организации столь интересного и познавательного досуга ребят. Самим педагогам, родителям, сотрудникам выставочного павильона КТРВ и экскурсоводам, рассказавшим дубненским ребятам так много важных, интересных и патриотических историй.