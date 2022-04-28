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Формула успеха PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
28.04.2022 04:14

В эти дни поздравления с победой на чемпионате WorldSkills Russia 2022 принимает руководитель объединения «Образовательная робототехника» Центра «Дружба» Сергей Николаевич Протасов и два его воспитанника – Михаил Макеев (ученик лицея «Дубна») и Илья Фролов (школа №10, Дмитров). В составе сборной Московской области в компетенции изготовление прототипов юноши стали бронзовыми призерами.

Легким участие в чемпионате, который проходил в Комсомольске-на-Амуре, рассказывает Сергей Николаевич Протасов, точно не назовешь. Во-первых, у команды был многочасовой перелет из Москвы в Хабаровск. Далее - не менее короткий по времени переезд на поезде. В итоге только в одну сторону добирались больше суток! Вместе с ребятами и их наставником на чемпионате находился также директор школы №1 имени А.Я. Березняка Александр Иванович Руденко, в которой до 10 класса учился один из ребят - Михаил Макеев.

- По условиям чемпионата, - рассказывает Сергей Николаевич Протасов, команде выдается чертеж сборочной единицы, по которому ребятам необходимо создать 3Д модель деталей и сборки на компьютере, внести в изделие конструктивные изменения, создать чертеж с конструктивными изменениями, изготовить саму модель в натуральную величину с использованием 3Д принтера, фрезерных и лазерных станков и ручного инструмента. Доработать поверхность деталей шпатлевкой, покрасить их. В конечном итоге необходимо поставить на стол судейской коллегии полностью рабочий прототип изделия.

Судя по результатам чемпионата, Михаилу Макееву и Илье Фролову сделать это удалось на отлично. Уверены, что впереди у мальчишек и их педагога еще немало побед. Главное, что они твердо усвоили формулу успеха: талант, усердие и огромный труд обязательно дают высокий результат!

Анна СУХАЯ

Фото участников чемпионата
  		 
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