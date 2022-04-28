В Управлении народного образования прошел финал муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В конкурсе, ставшем традиционным и проводимом уже 18-й год, приняли участие педагоги из девяти образовательных учреждений города.

На заочном этапе участники представили экспертному совету видеоролики «Визитная карточка», подробно рассказав о себе и своих профессиональных успехах. Кроме того, конкурсанты провели открытые занятия, на которых побывали члены жюри. На очном финальном этапе участникам необходимо было дать самоанализ проведенного занятия и ответить на вопросы членов экспертного совета. В завершении конкурса пять участников, набравших наибольшее количество баллов, обратились к коллегам с «Посланием профессиональному сообществу».

Выступление каждого педагога, по признанию членов жюри, было интересным и высокопрофессиональным. Но конкурс есть конкурс, так что пришлось определять победителей.

Так, в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» победителем стала Елена Владимировна Шевцова, воспитатель ДОУ №18 «Мишутка». В естественно-научной направленности победила Екатерина Эдуардовна Хлебушкина, воспитатель ДОУ №9 «Незабудка». Победителем в социально-гуманитарной направленности стала Ирина Владимировна Негина, учитель школы №7. В номинации «Профессиональный дебют» диплом победителя получила Анастасия Ивановна Норец, педагог дополнительного образования ДОУ №14 «Сказка».

Всем этим педагогам предстоит проявить свое профессиональное мастерство на региональном этапе конкурса. Желаем им удачи!

Подготовила Людмила Петрова