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Автор: Встреча   
28.04.2022 04:09

Учащиеся хореографического коллектива «Балет Дубны» Детской школы искусств «Вдохновение» успешно выступили на Международном конкурсе хореографического искусства «DANCE POINT».

Выступление балерин проходило на сцене Московского государственного института культуры, где в свое время получали профессию педагога-хореографа преподаватели дубненских воспитанниц Е. В. Катышева и И.А. Зайцева. Теперь на сцене их ученики.

Учащиеся 7-х классов завоевали дипломы лауреатов второй и третьей степени в номинации «Классический танец « (ансамбль, 12-14 лет). Поздравляем юных балерин и их преподавателей с достойным выступлением на конкурсе хореографического искусства столь высокого уровня!

Анна Владимирова
  		 
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