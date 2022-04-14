24 марта завершилась первая международная практика студентов и молодых ученых Арабской Республики Египет в Объединенном институте ядерных исследований, проведенная Учебно-научным центром после перерыва, связанного с пандемийными ограничениями. Это также первая практика египетских студентов с тех пор, как АРЕ стала полноправным членом ОИЯИ, отметил на церемонии вручения сертификатов участникам вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов. «Я надеюсь, - отметил он, - многие из вас продолжат свою исследовательскую работу здесь на разных позициях - в качестве дипломников, аспирантов, исследователей». Руководитель департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин подчеркнул, что для участия в практике были отобраны лучшие студенты. Практика проходила в атмосфере дружбы и сотрудничества. Он рассказал молодым ученым об условиях участия в различных исследовательских проектах Объединенного института. Руководители практики со стороны Египта профессора Медхат Ибрагим и Валаа Сейф выразили благодарность сотрудникам Института за ее организацию, а руководителю национальной группы в ОИЯИ Ваелю Бадави - за помощь и поддержку во всех вопросах. Вот что рассказывают сами участники практики. Али Дакруни (университет Бенха): - Для работы в современной биологии и молекулярной биологии знания, полученные во время этой практики, будут очень полезны. Это и выделение геномной ДНК, полимеразная цепная реакция, оценка качества и количества ДНК, секвенирование ДНК. Мне понравилась Дубна, мы побывали и в Москве - это прекрасный город. Маха Абдалла (университет Каира): - Мне очень понравилось работать в проекте под руководством Владимира Жакетова. Это был прекрасный опыт для меня. Я надеюсь продолжить наши контакты, хочу, чтобы Владимир Жакетов стал руководителем моей магистерской работы, а в будущем возможна и кандидатская диссертация. Заки А.Заки (университет Бени-Суефа): - Большое спасибо нашему научному руководителю Владимиру Жакетову, он дружелюбный человек, во многом нам помогал. Я надеюсь продолжить наше сотрудничество в дальнейших совместных проектах. Большое спасибо и всей Лаборатории нейтронной физики. Небольшой итог практики подвел Ваель Бадави (ЛНФ): - На этот раз к нам приехали 24 студента. Были отобраны самые квалифицированные молодые люди из разных университетов и институтов Египта. Все лаборатории ОИЯИ оказались вовлечены в эту практику, а весь спектр исследований Института был представлен в учебных проектах. Я получил абсолютно положительные отзывы от руководителей учебных проектов: все они хотят, чтобы участники практики вернулись в ОИЯИ на более продолжительное время, получили больший опыт и, конечно, защитили диссертации, поскольку многие из практикантов уже молодые ученые, ассистенты преподавателей в университетах, аспиранты. Практика была интересной, многие из участников в своих выступлениях на церемонии закрытия отмечали, что ОИЯИ для них - хорошая научная база, где они могли бы выполнить хорошую научную работу, которая в будущем положительно скажется на их научной карьере в египетских исследовательских центрах. С ноября 2021 года Египет стал полноправным участником ОИЯИ. На внеочередной сессии КПП выступил Полномочный представитель АРЕ президент Академии науки и технологий Египта профессор Махмуд Сакр, а участники практики отмечали, что они почувствовали, как хорошо быть настоящим членом этой большой семьи. Это добавило им новой уверенности в том, что они обязательно вернутся сюда для выполнения научных работ. По материалам jinr.ru