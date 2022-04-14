6 апреля в читальном зале библиотеки левобережья состоялся экологический познавательный диспут «Атом: друг или враг?». Его подготовили и провели магистранты кафедры экологии и наук о Земле Государственного университета «Дубна» Мария Семерня и Юрий Трофимов. Тема для Дубны очень актуальная – безопасность атомной энергетики, атомных реакторов и установок, их польза и риск для человечества. В нашем городе действуeт Объединённый институт ядерных исследований, где на разных установках изучаются свойства атома, в Тверской области, не так далеко от нас, работает Калининская атомная электростанция на озере Удомля. Можно ли сделать атом и его работу, исследования безопасными? Проблема затрагивает всех. Дубненцы не остались равнодушными и безучастными. Но самыми интересующимися и активными участниками стали учащиеся Дмитровского техникума СП №3 Дубна. Для начала вспомнили урок физики: что такое атом, из чего состоит, почему и как происходит ядерная реакция? Атомная станция и принцип её работы – наглядное знакомство с презентацией, вспомнили, что это такое, как выглядит. Вроде бы ничего страшного. Объяснено просто и доступно. А как же наделавшие в обществе столько резонанса аварии? Слушатели вспомнили не только Чернобыль, но и Фукусиму, Челябинск-40, аварию на комбинате «Маяк». Организаторы дискуссии и здесь всё разложили по полочкам, отделили «мух» от «котлет». Ведь все эти события имеют каждое свой «почерк», отличительные причины и последствия. Так, например, масштаб радиационного заражения на Урале и «Маяке» оказался посерьёзней Чернобыля. Но мы об этом меньше знаем. Если Чернобыль и «Маяк» - следствие ошибок и халатности человека, то Фукусима – следствие стихийного бедствия, землетрясения. Что будет, если по призыву «зелёных» активистов закрыть все атомные объекты, мы видим на примере Германии. Запасы нефти и газа отнюдь не бесконечны, солнце и ветер работают непостоянно и не везде. А «кушать» и быть в тепле хочется всегда и всем. В медицине бывают случаи, когда облучение не убивает, а спасает людям жизнь. Так что не всё так однозначно. Не будем спешить с выводами и винить во всех экологических бедах человечества мирный атом. Нужно просто знать и понимать где, как и зачем атом работает, а также всю ответственность человека за сложную технику и новейшие технологии. Сейчас реакторы уже более надёжные, совершенные. Люди тоже научилось на своих ошибках, которые, к сожалению, уже не исправишь. Будем же и мы умнее и ответственнее. Не только за себя, но за будущее всей Земли. Человечество должно развиваться: открывать новые элементы, материалы, осваивать просторы Вселенной, изучать тайны мироздания, древнюю историю, и во всём этом атом – первый помощник. В разумных и ответственных руках он приносит больше пользы, чем рисков и вреда. К такому решению пришли ведущие и согласившиеся с ними слушатели. Полученные знания закрепили при помощи викторины. Всё в руках и умах человека разумного. Атом – лишь инструмент в его руках. В завершение программы ведущие ответили на вопросы о последствиях аварий на АЭС. Наше будущее и сосуществование с законами микромира во многом зависит от нас самих. Хочется верить в лучшее. Вопросы ядерных отходов и попадания атомных технологий не в те руки тоже найдут своё решение. Не зря же человеку дан разум! Алла Соболева