В лицее № 6 им. академика Г.Н. Флёрова состоялся «Смотр строя и песни». Ветераны ОИЯИ были приглашены на смотр в качестве членов жюри.

Всего в смотре приняли участие ученики 18 классов. Каждый класс был представлен отрядом из 10-15 человек. Отряды имели свое название и форму: моряки, пограничники, орлята - наследники Победы. Ветераны с большим вниманием и удовольствием просмотрели выступления всех отрядов. Чувствовалось, что лицеисты отнеслись к смотру ответственно и с нескрываемым волнением.

Строевую часть выступления принимал ветеран атомной энергетики и промышленности (АЭП), офицер запаса полковник В.Б.Трофимов.

Было очень приятно услышать, что наши внуки поют те же песни, которые пели мы в свои молодые годы на подобных праздниках. Ведь даже во время Великой Отечественной войны артисты в составе фронтовых концертных бригад выступили 1.35 миллионов раз в полевых условиях для наших бойцов, поднимая их боевой дух и настроение!

Мы признательны полковнику В.Б. Трофимову, который, несмотря на занятость, нашел время для участия в смотре. Его присутствие придало необходимую торжественную атмосферу этому празднику.

По нашему мнению, именно это позволило лицеистам почувствовать внутреннюю духовную силу строевой песни и праздника, посвященного нашим Вооруженным силам.

Мы выражаем искреннюю признательность дирекции лицея № 6 за проведение праздника - «Смотра строя и песни».

М.Г. АНОСОВА,

Совет ветеранов АЭП ОИЯИ

Фото А.Е. ШАРАПОВА,

лицей №6