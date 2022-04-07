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В лицее № 6 им. академика Г.Н. Флёрова состоялся «Смотр строя и песни». Ветераны ОИЯИ были приглашены на смотр в качестве членов жюри.
Всего в смотре приняли участие ученики 18 классов. Каждый класс был представлен отрядом из 10-15 человек. Отряды имели свое название и форму: моряки, пограничники, орлята - наследники Победы. Ветераны с большим вниманием и удовольствием просмотрели выступления всех отрядов. Чувствовалось, что лицеисты отнеслись к смотру ответственно и с нескрываемым волнением.
Строевую часть выступления принимал ветеран атомной энергетики и промышленности (АЭП), офицер запаса полковник В.Б.Трофимов.
Было очень приятно услышать, что наши внуки поют те же песни, которые пели мы в свои молодые годы на подобных праздниках. Ведь даже во время Великой Отечественной войны артисты в составе фронтовых концертных бригад выступили 1.35 миллионов раз в полевых условиях для наших бойцов, поднимая их боевой дух и настроение!
Мы признательны полковнику В.Б. Трофимову, который, несмотря на занятость, нашел время для участия в смотре. Его присутствие придало необходимую торжественную атмосферу этому празднику.
По нашему мнению, именно это позволило лицеистам почувствовать внутреннюю духовную силу строевой песни и праздника, посвященного нашим Вооруженным силам.
Мы выражаем искреннюю признательность дирекции лицея № 6 за проведение праздника - «Смотра строя и песни».
М.Г. АНОСОВА,
Совет ветеранов АЭП ОИЯИ
Фото А.Е. ШАРАПОВА,
лицей №6