В структурном подразделении N3 Дмитровского техникума (бывший МОАТТ «Дубна») состоялось награждение студентов-волонтеров, принимавших активное участие в помощи жителям нашего города во время пандемии. Студенты техникума, колледжа, университета, как подчеркнул глава Дубны Сергей Куликов, очень помогали врачам и медсестрам в Дубненской городской больнице и МСЧ-9.

- С благодарностью за отзывчивость, стремление прийти на помощь, за активную жизненную позицию вручил награды 14 волонтерам-медикам, работавшим в лечебных учреждениях Дубны в период обострения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, - подчеркнул глава города после вручения наград. - Волонтерское движение – очень важное направление, к его развитию проявляют особое внимание и президент Владимир Путин, и губернатор Андрей Воробьев. Поддержка со стороны добровольцев, в том числе будущих медработников, стала просто неоценимой, когда появились новые штаммы Covid-19, когда уровень заболевания резко пошел вверх, увеличилось количество вызовов на дом.

Сергей Александрович вручил благодарственные письма студентам, а также директору техникума И. Л. Александровской, руководителю структурного подразделения в Дубне Е.В.Юровой. Слова благодарности в адрес дубненских ребят-волонтеров прозвучали и из уст самих медиков. Так, грамоты и благодарности студентам вручила исполняющая обязанности начальника медсанчасти N9 И.И. Ларионова.

После церемонии награждения гости осмотрели обновленные кабинеты учебного заведения, в которых постигают азы медицинской профессии будущие медицинские работники.

Подготовила Анна Владимирова

Фото Вячеслава Комарова