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Директора школ – на экскурсию в колледж PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
17.03.2022 00:00

Директора и педагоги дубненских школ побывали в новом учебном комплексе – современных мастерских, открытых в прошлом году в колледже университета «Дубна».

Комплекс создавался в рамках реализации гранта федерального конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и расположился в колледже университета.

Преподаватели и студенты колледжа провели мастер-классы по работе на высокотехнологичном оборудовании и рассказали об успехах студентов в соревнованиях WorldSkills.

 

Директор колледжа А.А. Шокина познакомила коллег с новыми образовательными программами. Среди них областной проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом», подготовка команд школьников к участию в соревнованиях Junior WorldSkills, программы профессионального обучения и многое другое. Новые возможности колледжа расширили спектр предложений университета «Дубна», и теперь школьникам будет доступна подготовка по таким направлениям, как «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство», «Инженерный дизайн CAD».

Подготовила Людмила ПЕТРОВА

Фото пресс-службы университета «Дубна»
Обновлено 16.03.2022 15:50
  		 
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