Двенадцать дубненских учителей стали лауреатами ежегодного конкурса на стипендии (гранты) Объединенного института ядерных исследований.

Жюри Объединенного института вынесло решение о присуждении 12 стипендий учителям школ и педагогам дополнительного школьного образования города Дубны. Всего в 2022 году претендентами на конкурс были 23 кандидата.

Лауреатами стали:

- Туманян Яна Рудольфовна, учитель биологии лицея №6;

- Вишневская Елена Александровна, учитель математики физмат-лицея им. Кадышевского;

- Ильинова Ирина Ивановна, учитель химии лицея «Дубна»;

- Ильин Александр Борисович, учитель физики физмат-лицея им. Кадышевского;

- Клокова Ольга Михайловна, учитель информатики лицея «Дубна»;

- Зеленкова Алена Александровна, учитель информатики гимназии №8;

- Голяков Николай Александрович, учитель информатики лицея №6;

- Лучинин Павел Львович, педагог дополнительного образования колледжа «Дубна»;

- Горлова Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного образования ДОУ №9;

- Галкина Ольга Викторовна, учитель английского языка школы №1;

- Селиванова Лада Леонидовна, учитель русского языка и литературы лицея №6;

- Бурова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы школы №9.

Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс грантов уже двадцать второй год подряд, содействуя повышению профессионального уровня преподавателей города и стимулируя их творческую активность.

При рассмотрении конкурсных заявок упор делается на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ: естественные и инженерные науки, информационные технологии, передовые методики дополнительного школьного образования по естественным наукам.

Ежегодная стипендия (грант) включает единовременную выплату денежного вознаграждения в размере 100 000 рублей и почетный диплом ОИЯИ.

Поздравляем лауреатов конкурса стипендий 2022 года!