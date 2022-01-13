12 января 2022 года исполняется 300 лет прокуратуре России. День работников прокуратуры отмечается в России, начиная с 1996 года, согласно Указу Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации». Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день (12 января) в 1722 году в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I при Правительствующем Сенате была учреждена российская прокуратура. В истории прокуратуры России выделяют четыре этапа: первый - с Указа Петра I от 12 января 1722 г. по 1864 г.; второй - с 1864 г. по 1917 г.; третий - с 1917 г. по 1991 г.; четвертый - с 1991 г. по настоящее время. Прокуратура города Дубны была организована в декабре 1957 года, следовательно, в этом году ей исполнится шестьдесят пять лет. Но в этой публикации речь пойдет о другой прокуратуре города - спецпрокуратуре в/ч 9377, которой в июле исполнилось бы 60 лет. В СССР был создан и продолжает свою деятельность военно-промышленный комплекс, состоящий из режимных объектов, закрытых административно-территориальных образований, военных городков. Специальные органы прокуратуры были созданы для работы на этих особо режимных объектах в целях охраны государственной тайны и установления режима секретности, для конкретной целенаправленной работы по профилактике правонарушений, борьбы с преступностью и другими нарушениями законности на закрепленных за ними объектами и территориями. Объекты, входившие в перечень особо режимных, в основном строились структурными подразделениями Министерства среднего машиностроения СССР (в настоящее время - ОАО «Росатом») и Главспецстроя СССР (после 1991 г.-Спецстрой России). Специализированные прокуратуры создавались в начале 70-х годов согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1971 г. «О специальных судах, прокуратуре, адвокатуре, нотариате и органах внутренних дел, действующих на особо режимных объектах». Целью моей публикации будет история образования спецпрокуратуры в/ч 9377, которая была сформирована в г. Дубне согласно приказу заместителя Генерального прокурора СССР в составе Второго управления Генеральной прокуратуры №122-во от 4 июня 1972 года. В число особо важных объектов г. Дубны входили: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод, МКБ «Радуга», Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Научно-исследовательский институт «Атолл», предприятие «Тензор», военные городки для войсковых частей в Дубне и пос. Савёлово Кимрского района, медсанчасть №9 и объекты, имеющие непосредственное значение для обеспечения жизнедеятельности предприятий. Прокурорами спецпрокуратуры в/ч 9377 были: - старший советник юстиции Ганзеев Владимир Андреевич - с 1972 по 1973 г.; - старший советник юстиции Гладырев Виктор Сергеевич - с 1973 г. по 1975 г.; - государственный советник юстиции 3 класса Пойманов Иван Григорьевич - с 1975 по 1977 г.; - старший советник юстиции Бардашов Николай Михайлович - с 1977 г. по 1989 г.; - старший советник юстиции Бурыкин Николай Николаевич - с 1989 г. по 1997 г.; - старший советник юстиции Колегов Иван Николаевич - с 1997 г. по 1999 г.; - старший советник юстиции Катаев Андрей Валентинович - с 1999 г. по 2001 г.; - советник юстиции Модяков Юрий Сергеевич - с августа 2001 г. по сентябрь 2002 г. Последняя дата связана с тем, что в январе 2001 г. Второе управление Генеральной прокуратуры РФ было ликвидировано, спецпрокуратура перешла в подчинение прокуратуры Московской области. Естественно, были изменены поднадзорные объекты (исключен ОИЯИ, но добавлены ЗАТО «Солнечный» под Бологое, атомная электростанция в Удомле Тверской области, предприятие «Звезда» и медсанчасть на острове озера Селигер, два ЗАТО под Клином, два ЗАТО под Солнечногорском, объект «Горки-25», медсанчасть около п. Завидово). Это намного увеличило нагрузку при сохранении штатной численности, но нарекания в адрес нашей прокуратуры не поступали. Имели ли место правонарушения или преступления на поднадзорных объектах? Конечно, но они намного отличались от тех, которые были до 1991 г. Создание обществ с ограниченной ответственностью, переход предприятий в акционерные общества, вексельные нарушения, задержки с выплатами заработной платы и пенсий бывшим работникам предприятий, потерявшим здоровье на вредном производстве, несчастные случаи из-за нарушений правил охраны труда… Но были и посерьёзнее. Думаю, что еще живы свидетели преступления, совершенного группой работников предприятий в количестве около 40 человек, которые под «бдительным оком» охраны вывозили с предприятий Дубны цветные металлы в Европу через прибалтийские государства. Серьезное преступление, участниками которого были сотрудники спецмилиции на Селигере, отдела МВД г. Осташков, ГАИ в г. Торжке, работники предприятия «Тверьуниверсалавто», торговое предприятие в г. Чехов, несколько гаражей в районе Речного вокзала в Москве, на АвтоВАЗе в городе Тольятти… Его организаторы находились в Москве, Берлине, Варшаве, а исполнители – организованная группа - в г. Осташкове. Даже кое-кто из судей в г. Осташкове имел некоторое отношение к этому преступлению. Злоумышленники осуществляли угоны автомобилей с территории Швейцарии, Германии, Чехословакии, Польши, Швеции, переправляли их через территорию Белоруссии или Литвы, перебивали номера агрегатов, затем реализовывая… Улыбку вызывает следующий факт: на запрос следователя прокурор г. Тольятти сообщил, что двигатель «жигулей» с указанным номером по документам продан в г. Ярославль, а кузов - в Алма-Ату. А как-же сборка этого автомобиля производилась в ОАО «Тверьуниверсалавто»? Один дорогой автомобиль, похищенный в Германии, оказался в Благовещенске! Но расследование показало, что автомобиль с таким номером деталей был в США изготовлен только через полгода после его обнаружения в России! Оказалось, последние три цифры были изменены: 383 – на 888… Такую качественную перебивку номера сотрудники ГАИ не могли обнаружить с помощью зеркальца… Во многом помог раскрытию преступлений журнал учета продаваемых автомобилей в одном из автомагазинов г. Чехова. Были преступления иного рода: уклонение от налогов, тяжкие телесные повреждения из-за нарушений охраны труда на рабочем месте, незаконное оформление кредитов. Или другие: по вине механика гаража предприятия тракторист вместе с трактором утонул в озере Селигер; убийство самогонщицы в ЗАТО под Солнечногорском из-за нескольких бутылок самогона; воровство поросят из свинарника и продуктов из склада воинской части; хищение денежных средств в подразделении военизированной охраны предприятий; незаконное использование крупной суммы денег, выделенных для оборудования специального кабеля по дну Баренцева моря, и др. Однако в 2002 году деятельность спецпрокуратуры в Дубне была прекращена с переводом работников, согласных на переезд в г. Краснознаменск. Но это не означает, что объекты в Дубне остались без надзора. Просто надзорные функции на особо режимных объектах города перешли к Третьей прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области. В день знаменательного юбилея прокуратуры России необходимо назвать и других работников, много лет работавших в ней. Это заместитель прокурора советник юстиции А.А. Афанасьев, помощники прокурора - советник юстиции Г.Н. Емельянов, юрист 1 класса М.В. Балабай (продолжал работать до выхода на пенсию в составе Третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах), юрист 2 класса В.П. Бех, заведующая канцелярией В.В. Литвинюк, водитель автомобиля А.В. Королев. Тем, кто нынче здравствует, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, а кто ушел от нас в мир иной – они заслужили о себе добрую память! А.А. ДУДНИК, старший следователь спецпрокуратуры, младший советник юстиции в отставке