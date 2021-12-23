СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Гранты – учителям PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
23.12.2021 07:15

В целях содействия повышению профессионального уровня и стимулирования творческой активности преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность по предметам и технологиям, востребованным при подготовке кадров для ОИЯИ, и поощрения работы лучших учителей города Объединенный институт ядерных исследований проводит конкурс на ежегодные гранты ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны. Дирекция Института приглашает педагогов принять участие в данном конкурсе.

Срок подачи документов для участия в конкурсе: до 25 февраля 2022 года.

Документы направляются соискателем гранта в дирекцию ОИЯИ в печатном виде в едином конверте с пометкой «На конкурс стипендий (грантов) ОИЯИ для учителей» по адресу: 141980 г. Дубна, Московская область, ул. Жолио-Кюри, д. 6, комн. 16 и по электронной почте:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Справки по телефонам: +7 (496) 216-31-34, +7 (496) 216-32-91

Фото Елены Пузыниной
  		 
< Декабря 2021 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)