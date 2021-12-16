Руководитель Центра цифрового производства университета «Дубна» Владимир Мороз прошел квалификационный отбор на право повышения квалификации в Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, сообщили в университете. Кандидатов среди специалистов Московской области отбирала комиссия Минэкономразвития. Программу реализует Высшая школа государственного управления.

Для участия в программе требовалось защитить социально значимый перспективный проект, в качестве которого Владимир Владимирович представил проект создания новой кафедры цифрового производства, базирующейся на производственной платформе с коротким циклом. Это отход от классической образовательной схемы, содержащей в качестве практики только лишь лабораторные работы, и погружение учащихся инженерных направлений во все этапы производственной жизни.

Стоит отметить, что среди выпускников Президентской программы, реализуемой ВШГУ, - 29 губернаторов и глав регионов, 15 руководителей федеральных министерств и ведомств, более тысячи руководителей высшего звена предприятий России. Так что остается пожелать представителю университета «Дубна» успешной учебы и новых профессиональных достижений!