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У школы – юбилей! PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
16.12.2021 07:27

Депутаты Совета депутатов городского округа Дубна поздравляют коллектив школы № 2 с 80-летним юбилеем!

Сегодня одна из старейших школ города празднует свой юбилей! В стенах этой школы учились писать, читать и считать те, кто стал сегодня врачами, инженерами, строителями, юристами и военными. Тысячам юношей и девушек вторая школа дала путевку в жизнь.

Уже более 30-ти лет педагогический коллектив школы возглавляет Халяпина Нина Петровна – прекрасный организатор, чуткий и одновременно требовательный руководитель. Всю свою жизнь беззаветно и преданно она служит любимому делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Желаем директору школы и всему коллективу еще долго встречать первоклассников, так же свято хранить традиции, заложенные в далеких 40-ых годах и еще много счастливых дней, согретых любовью и успехами ваших учеников! Огромное спасибо за ваш педагогический талант и мастерство, душевную щедрость в воспитании наших детей! С юбилеем!

 

 
  		 
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