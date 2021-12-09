Корпорация «ПРОМТЕХ», ОКБ «Аэрокосмические системы» провели конкурс по программированию среди студентов университета «Дубна». Победителем стал студент первого курса направления «Программная инженерия» Никита Новохатько.

Корпорация «ПРОМТЕХ», крупнейший резидент особой экономической зоны, сотрудничает с университетом «Дубна» с момента своего основания. Так, компания «Промтех-Дубна» первой среди инвесторов заключила договор целевого обучения студентов вуза, а ОКБ «Аэрокосмические системы» еще с 2011 года начала принимать на практику и стажировку учащихся четвертого курса университета. Всего за последние два года более 100 студентов прошли обучение в компаниях корпорации, а минувшим летом практические навыки здесь получили почти 50 ребят.

Конкурс по программированию «Промтех Digital Day» был организован Корпорацией «ПРОМТЕХ», ОКБ «Аэрокосмические системы» в онлайн формате. В нем приняли участие студенты 1-6 курсов направлений Института системного анализа и управления, а также Инженерно-физического института. За четыре часа ребята, используя свои знания и эрудицию в ИТ-технологиях, а также математическую подготовку и изобретательность, должны были решить 4 задачи.

- Мы поддерживаем талантливую молодежь и используем передовые технологии не только в работе, но и в профориентации, - рассказала заместитель генерального директора по персоналу ОКБ «Аэрокосмические системы» Инна Жукова. - Данный конкурс – это прежде всего возможность для студентов попробовать свои силы, применить полученные знания и навыки в профессии в перспективной компании.

Единогласным победителем конкурса стал студент первого курса направления «Программная инженерия» Никита Новохатько. Молодой человек приехал на учебу в Дубну из Тульской области. Помимо программирования, как отмечают в самом вузе, Никита увлекается музыкой, закончил музыкальную школу по классу баяна, играет на всех видах гитар, клавишных и ударных инструментах. Мечтает стать разработчиком нейронных сетей.

Призовые места заняли магистры Марк Шавловский и Даурен Габдрахимов. Все они получили подарки и дипломы, а главное - предложения о прохождении оплачиваемой стажировки в ИТ-структурах ОКБ «Аэрокосмические системы». Основными же итогами конкурса по программированию «Промтех Digital Day» стали карьерный старт и бесценный опыт.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»