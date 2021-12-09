Подведены итоги VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Московской области. В числе победителей и призеров, как сообщили нам в колледже государственного университета «Дубна», есть и его студенты.

Студенты колледжа принимали участие в чемпионате по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD» и «Электромонтаж».

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» студент третьего курса Биличенко Иван, обучающийся по специальности «Технология машиностроения», стал победителем, обойдя по баллам с большим перевесом остальных участников. Соревнования проходили в Реутове на базе подмосковного колледжа «Энергия». Число участников чемпионата по этой компетенции – шесть человек. Все они уже имеют серьезные навыки работы на современных станках с ЧПУ и совмещают учебу в колледжах и работу на производстве.

Призером в компетенции «Электромонтаж» стал студент второго курса Блинов Кирилл, обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» ­ у него второе место. В этой компетенции участников было больше – восемнадцать человек. Соревнования проходили в Павлово­Посадском техникуме.

Эти победы не были бы достигнуты без кропотливой работы наставников студентов. Коллектив колледжа выражает особую благодарность мастерам производственного обучения – Тимофееву Владимиру Михайловичу (наставник Биличенко Ивана) и Карякину Петру Алексеевичу (наставник Блинова Кирилла) за прекрасную подготовку ребят. Биличенко Ивану ­ дальнейших успехов, потому что он теперь будет представлять Московскую область на Национальном чемпионате WorldSkills.

Следует отметить, что все компетенции, в которых соревновались наши студенты, являются высокотехнологичными, требующими серьезных навыков работы на сложном, дорогостоящем оборудовании. В этом году в колледже были созданы новые современные мастерские на средства гранта федерального конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Реализация этого проекта позволяет вывести подготовку и переподготовку квалифицированных рабочих и инженерных кадров на базе колледжа университета «Дубна» на новые уровни, предусматривающие приобретение обучающимися новых навыков работы со сложным современным оборудованием, необходимых сегодня современному производству.

Подготовила Людмила ПЕТРОВА

Фото участников чемпионата