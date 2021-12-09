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Подведены итоги VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Московской области. В числе победителей и призеров, как сообщили нам в колледже государственного университета «Дубна», есть и его студенты.
Студенты колледжа принимали участие в чемпионате по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD» и «Электромонтаж».
В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» студент третьего курса Биличенко Иван, обучающийся по специальности «Технология машиностроения», стал победителем, обойдя по баллам с большим перевесом остальных участников. Соревнования проходили в Реутове на базе подмосковного колледжа «Энергия». Число участников чемпионата по этой компетенции – шесть человек. Все они уже имеют серьезные навыки работы на современных станках с ЧПУ и совмещают учебу в колледжах и работу на производстве.
Призером в компетенции «Электромонтаж» стал студент второго курса Блинов Кирилл, обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» у него второе место. В этой компетенции участников было больше – восемнадцать человек. Соревнования проходили в ПавловоПосадском техникуме.
Эти победы не были бы достигнуты без кропотливой работы наставников студентов. Коллектив колледжа выражает особую благодарность мастерам производственного обучения – Тимофееву Владимиру Михайловичу (наставник Биличенко Ивана) и Карякину Петру Алексеевичу (наставник Блинова Кирилла) за прекрасную подготовку ребят. Биличенко Ивану дальнейших успехов, потому что он теперь будет представлять Московскую область на Национальном чемпионате WorldSkills.
Следует отметить, что все компетенции, в которых соревновались наши студенты, являются высокотехнологичными, требующими серьезных навыков работы на сложном, дорогостоящем оборудовании. В этом году в колледже были созданы новые современные мастерские на средства гранта федерального конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Реализация этого проекта позволяет вывести подготовку и переподготовку квалифицированных рабочих и инженерных кадров на базе колледжа университета «Дубна» на новые уровни, предусматривающие приобретение обучающимися новых навыков работы со сложным современным оборудованием, необходимых сегодня современному производству.
Подготовила Людмила ПЕТРОВА
Фото участников чемпионата