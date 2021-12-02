Учителем года в Дубне по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2022» стал Сергей Игоревич Цедилин – учитель английского языка школы №5. Церемония награждения победителя, а также его не менее талантливых коллег-лауреатов состоялась на днях в торжественной обстановке.

Глава города Сергей Александрович Куликов, поздравляя всех участников конкурса, лауреатов и его победителя с блестящим выступлением на конкурсе и демонстрацией лучших профессиональных навыков, выразил признательность за ежедневный труд и сохранение лучших традиций, заложенных многими поколениями учителей, за стремление сеять разумное, доброе, вечное и за безграничную любовь к детям. И вместе с начальником Управления народного образования Светланой Александровной Жаленковой, заместителем главы администрации Николаем Юрьевичем Мадфесом, председателем Совета депутатов Андреем Владимировичем Тамоновым вручил победные дипломы. Так, лауреатами стали Евгения Александровна Ривман – учитель начальных классов школы №2; Ольга Владимировна Гурьянова – учитель начальных классов лицея №6; Елена Сергеевна Хабибулина – учитель английского языка гимназии №8 и Татьяна Анатольевна Ястребова – учитель физики школы №10. Победителем, как мы уже сказали, стал Сергей Игоревич Цедилин – учитель английского языка школы №5. Сергею Игоревичу теперь предстоит участие в областном конкурсе «Учитель года Подмосковья», и мы желаем ему успешного прохождения всех профессиональных испытаний и состязаний. А всем без исключения педагогам – неравнодушных к знаниям и отзывчивых учеников, с которыми профессия учителя становится еще дороже и любимей.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы администрации Дубны