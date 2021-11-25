18 ноября в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья царила жаркая атмосфера игры и дискуссии. Что может привлечь молодёжь в библиотеку? Сюжеты, полные тайн, интриг, экшена. Встречи с супергероями, действующими в обстоятельствах, приближенных к реальным. Всё это есть в истории майора Грома и Чумного доктора. Отечественная детективная история, пришедшая к нам из лихих девяностых в виде комиксов и экранизированная. Не сразу, но она, что называется «зацепила» зрителя, особенно молодого и среднего возраста. Не только своим захватывающим, острым сюжетом, но вечными вопросами о борьбе добра и зла, о справедливости. Социальные вопросы влияния на общественное и личностное сознание, роль средств массовой информации и правоохранительных органов – эти аспекты тоже затронуты в истории «Майор Гром: Чумной доктор». Обучающиеся в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП №3 Дубна погрузились в «кухню» киносъёмок и детективного расследования. Они не только оказались хорошо знакомы с сюжетом, но и узнали много нового и интересного об актёрах и создателях фильма, городе Санкт-Петербурге – месте съёмок, о музыке и произведениях изобразительного искусства, вошедших в фильм. От внимания молодых зрителей не укрылись множество «говорящих» деталей. Вопросы квиза не остались без ответа у знатоков. Все 4 команды азартно сражались за победу, умели рассуждать логически, проявили наблюдательность, командную слаженность. Победителями и обладателями сладких призов стали все. Сверка ответов показала, что многие из них оказались правильными. Ребята с удовольствием посмотрели наиболее захватывающие фрагменты короткометражного фильма «Майор Гром». Но ведь популярность «Майора Грома: Чумного доктора» не только в самом детективном сюжете, не отпускающем до самого конца. История вымышленная, но на основе реалий 1990-х - 2000-х, заставляет задуматься, насколько здорово наше общество. Почему честному и бескомпромиссному майору ставят «палки в колёса», отстраняют от следствия? Почему буксует правосудие? Кто управляет толпой и подогревает недовольство официальной властью и зачем? Вопросы очень серьёзные, и ребята искали на них ответы. Игорь Гром – идеал мужчины, надёжного, смелого, честного, которого так не хватает современным женщинам, девушкам. А «доктор», такой ли уж он всемогущий? Кто дал ему право наводить свой порядок? Можно ли победить зло с помощью жестоких убийств? Молодое поколение решило однозначно, что так действовать, как Чумной доктор, нельзя. Зло порождает зло. В этом убедился и сам Сергей Разумовский, воочию столкнувшись со своими последователями. Образ «благородного» мстителя, пытающегося «излечить» общество от пороков с помощью огнемёта – миф. За образом Чумного доктора стоит человек слабый физически и духовно, полный комплексов и страхов, идущих из несчастливого детства. И это страшно, что общество с недостатком любви к ближнему порождает таких чудовищ. Но есть ведь друзья и единомышленники и у майора Грома. Не только вымышленные, но и реальные. В этом мы убедились, услышав мнение участников квиза. Вера в то, что закон, справедливость и добро, не мифические, искажённые, а истинные, спасут наше общество, внушает оптимизм. Будущее России в руках последователей и единомышленников майора Грома. Они есть, и их немало. Алла Соболева