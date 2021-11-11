Студентка магистратуры кафедры экологии и наук о Земле Ульяна Белова успешно провела авторскую экологическую выставку «Мусореализм» на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество».

Этот форум является открытой площадкой диалога между представителями власти, предпринимателями, гражданскими активистами, НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.

2-3 ноября мероприятие посетили более 2000 человек из разных уголков России. 13 фотокартин известных мировых художников были воссозданы с помощью отходов: фоны, пейзажи, костюмы , предметы интерьера собирались из мусора вручную.

«Мусореализм» – это одновременно эмоциональное потрясение величием мирового искусства и осознанием размера вреда, причиняемого человеком всему живому.

Подготовила

Анна ВЛАДИМИРОВА