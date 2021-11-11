В библиотеке левобережья прошла интеллектуальная игра-викторина для учащихся ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП №3 Дубна. В Год науки и технологий знания по истории наук и открытий, современных достижений особенно актуальны. Формат «Своей игры» позволил разбиться на несколько команд и многим участникам проявить свои знания и сплочённость. «О, сколько нам открытий чудных…» - название игры, взятое из пушкинского стиха, стало девизом. Удивление и восхищение полётом и силой научной и технической мысли человечества возникало всякий раз при озвучивании ответов на вопрос и последующих комментариях ведущей. Изобретение таких привычных для нас предметов и механизмов, как зеркало, джинсы, электрическая лампочка, телефон и т.п., не только облегчило жизнь человека, но позволило продвинуть научно-технический прогресс. Многие изобретатели прославились и своим меценатством, благотворительностью. «Дубна научная» показала, что ребята знакомы с историей нашего города, его улицами, именами работавших здесь учёных и конструкторов, коллайдером НИКА. Рассказ о достижениях и деятельности ОИЯИ дополнил его сотрудник. Вспомнили принцип полёта воздушных шаров. Таблица Менделеева не всегда была такой полной. А сколько элементов в ней было изначально? И какие элементы были значительно позже открыты в Дубне? В чём условность изображения атома на дубненском гербе? Что натолкнуло Альфреда Нобеля на учреждение премии, названной в его честь? Вопросы и темы показали широкий спектр знаний и применения науки, техники. Игроки с разносторонне развитым интеллектом и широким кругозором ответили на все вопросы. Пригодились знания по физике, истории, химии, астрономии, краеведению и не только. Всемирно великие открытия, изобретения начинались порой с элементарных бытовых проблем. Таковым оказалось изобретение электрической лампочки Томасом Эдисоном. Мало кто знает, но даже калитку в своём доме он научил при каждом открытии наполнять бак водой. Иван Кулибин и Леонардо да Винчи, Галилео Галилей и Дмитрий Менделеев, Сергей Королёв… Их открытия и изобретения останутся навечно с нами, благодарными потомками. Знать и помнить о них мы обязаны, чтобы продолжать прогресс науки и техники, быть интеллектуально развитыми не менее чем учёные и изобретатели прошлого. Ребятам продемонстрировали видеоролик о технических достижениях XXI века: бионических протезах, нейросетях. Все остались довольны и призами, и полученными новыми знаниями, возможностью проявить себя. Особо отличились студенты медицинского направления. Кому как не им знать изобретателя наркоза Николая Пирогова и применять свою эрудицию, талант и умение, трудиться на благо ближнего в будущем. Наука и технический прогресс, доброта и сочувствие, слаженность в рабочем коллективе им обязательно помогут. Пригодятся они всем, кто любит знания и желает применять их для улучшения жизни людей. Широкий спектр научно-познавательной, учебной литературы в библиотеке левобережья можно использовать не только в учёбе, при подготовке к викторинам, но и для общего интеллектуального и духовного развития. Алла СОБОЛЕВА