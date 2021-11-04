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В числе победителей и призеров PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
04.11.2021 05:45

Ежегодно студенты направления «Юриспруденция» Государственного университета «Дубна» участвуют во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива» и традиционно показывают отличные результаты.

В этом году конкурс проводился в 16-й раз. Конкуренция была серьезной. На отборочный тур было представлено около 400 проектов, к очному допустили более 100 работ студентов из 84 образовательных организаций России. Представители дубненского вуза – в числе победителей и призеров.

 

Елизавета Мешкова получила диплом I степени за свой проект на тему «Реабилитация лица, освобожденного из-под стражи», научный руководитель – к.ю.н., доцент А.А. Шишков.

Дипломами 2-й степени отмечены предложения по совершенствованию действующего законодательства – работы четверокурсниц Виктории Костроминой (исследование правовой природы договора финансовой аренды – лизинга), Евгении Мельник (правовое регулирование договора кредита), Ирины Андреевой (проблематика договора бытового подряда). Научные руководители – к.ю.н., доцент Ф.Н. Михайлов, д.ю.н., профессор Н.В. Михайлова.

Также студентки-экологи 4-го курса университета «Дубна» Юлия Михайлова и Александра Сигаева победили в конкурсе на получение стипендий имени В.И. Вернадского.

Стипендиальная программа неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского реализуется с целью поощрения научной, исследовательской деятельности в области устойчивого развития, а также экологического просвещения и повышения уровня экологической культуры граждан России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Обновлено 04.11.2021 06:30
  		 
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