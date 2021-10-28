Седьмой полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» был посвящен цифровизации транспорта и логистики. За выход в финал в этот раз боролись 155 команд со всей страны, три из которых представляли университет «Дубна». У Игоря Кузменкова, который уже закончил бакалавриат университета и в настоящее время учится на втором курсе магистратуры, есть опыт участия в конкурсе этого года – он собрал команду «Решатель» на хакатон «Медицина, здравоохранение, наука», работал вместе с ребятами из Нижнего Новгорода – тогда в финал прошли, но призового места не получили. А вот опыт амбассадора всей площадки «Делового клуба» ОЭЗ «Дубна» первый в его жизни. - Для меня это в новинку, теперь я даже немного изменил представление о своей будущей профессии, стал лучше понимать, что можно использовать из тех методов, которые мы изучаем в университете, допустим, в решении кейса, - говорит Игорь. - Со стороны команд это должны быть высокотехнологичные решения, со сложной математикой, решением оптимизационных задач, но одновременно вся работа направлена на то, чтобы помочь человеку чувствовать себя комфортно в городской среде – на дорогах, в транспорте и т.д. То есть цель участников хакатона с помощью техничных решений создать реальный проект, который будет выгоден для людей, для общества. Именно над такими технологичными решениями, которые сделают жизнь тысяч людей проще, комфортнее и безопаснее, и ломали головы студенты университета «Дубна» – участники хакатона «Транспорт и логистика». Свои задачи им предложили «Ростелеком, «Росатом», Международный аэропорт Шереметьево, другие крупнейшие компании и организации страны. Желающих принять участие в данном конкурсе было как никогда много, заявки на конкурс подали 5 567 человек из 61 региона России. То, что сразу три команды дубненского университета - DataMents, CreativeCup и IT_Cow прошли отбор, уже говорит об уровне знаний студентов и высокой оценке экспертов значимости их проектов. Капитан команды DataMents второкурсница университета Анна Панова впервые участвует в подобном конкурсе. Команда новичков выбрала кейс, предложенный «Транспортными инновациями Москвы» совместно с Инновационным центром «Безопасный транспорт», по решию задачи новых пользовательских сценариев в мобильном приложении «Московский транспорт» - отслеживанию загруженности парковок, метро, автобусов и другого городского транспорта столицы. Участники команды IT_Cow капитан Алексей Козловский, Глеб Титов, Вадим Коннов, Валентин Лавров и Алина Никитина стали абсолютными победителями в кейсе от Управления цифрового развития Липецкой области «Уборка дорог» и выиграли 250 тысяч рублей. - Я очень доволен слаженными действиями команды, у нас было два аналитика и три разработчика, создавали систему для расчета оптимальных маршрутов снегоуборочной техники, - говорит капитан. – Сейчас такие работы выполняются вручную пятью диспетчерами, а наша система позволит автоматизировать эти действия. Кейс сразу показался интересным, потому что мы трое разработчиков с курса «Программной инженерии» университета увлекаемся теорией графов, а она всегда применяется в транспорте. Для аналитиков тоже была возможность пофантазировать, у нас, например, обычный пользователь может зайти на сайт, заказать очистку определенного участка дороги. Это станет приоритетом и учтется, когда система будет пересчитывать новые маршруты. По словам Алексея Козловского, для команды участие в хакатоне – это прежде всего огромный опыт общения, погружения в Soft skills, в реальный мир с решением жизненно важных задач. Ребята надеются получить и опыт стажировки в какой-то из компаний, причем не обязательно являющейся кейсодержателем нынешнего конкурса. Строчка в резюме «участник хакатона «Цифрового прорыва 2021» - хороший пропуск для будущей профессиональной деятельности. Светлана ЖУКОВА