Торжественный вечер, приуроченный к празднованию Дня учителя, собрал в стенах Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» наших дорогих и любимых педагогов – учителей городских школ, представителей дошкольных образовательных учреждений, ветеранов образования. Самые теплые слова в их адрес прозвучали из уст главы города Сергея Александровича Куликова, начальника Управления народного образования Светланы Александровны Жаленковой, благочинного Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерея Павла Мурзича и других приглашенных гостей.

Как отметил глава города в своем поздравлении, «среди многочисленных профессиональных праздников есть такой день, когда каждый из нас возвращается мыслями в свое детство и юность. Мы вспоминаем любимых школьных учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей колледжа, техникума, института, университета, где когда-то учились. Тех, кто вел нас по дороге знаний, благодаря кому мы обрели профессию. С годами к этой замечательной плеяде добавляются новые фамилии. Это люди, которые учат наших детей, развивают их способности, открывают таланты. Дубна всегда славилась своими педагогами, уровень образования в наукограде традиционно высокий. Многие выпускники демонстрируют отличные результаты на экзаменах, наши ребята становятся победителями и призерами на предметных олимпиадах, лауреатами творческих конкурсов и фестивалей. Это ваша заслуга, уважаемые преподаватели! Вам удается передать ученикам свою увлеченность, заинтересовать, вдохновить, зажечь ту искорку, которая в дальнейшем осветит их жизненный путь, станет основой для личных достижений и профессионального мастерства. Хочется пожелать вам здоровья и сил, терпения и мудрости, счастья и радости! С праздником, дорогие учителя!».

На сцену в этот праздничный вечер под аплодисменты коллег поднимались лучшие учителя Дубны – победители профессиональных конкурсов, педагоги, добившиеся в своей работе наиболее значимых результатов. Так, отмечена учитель биологии школы №1 Биканова Наталья Викторовна, которая вошла в ТОП-100 лучших учителей Московской области 2021 года.

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» отмечены: Жаленкова Светлана Александровна, начальник Управления народного образования Администрации городского округа Дубна; Дороженко Ирина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №8; Ельцова Светлана Викторовна, воспитатель дошкольного учреждения №9 «Незабудка»; Салтыкова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №9; Туманян Яна Рудольфовна, учитель биологии лицея № 6; Харчева Людмила Николаевна, музыкальный руководитель дошкольного учреждения №2 «Росинка»; Чирова Елена Николаевна, учитель начальных классов школы № 1; Жегалина Светлана Владимировна, директор частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия «Одигитрия».

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены: Авдошкина Елена Вячеславовна, заместитель директора по учебно-методической работе Центра развития образования города Дубны; Пасюк Лилия Валентиновна, учитель химии лицея №6; Шахалова Ольга Викторовна, учитель биологии лицея «Дубна»; Шевцова Елена Владимировна, воспитатель дошкольного учреждения №18 «Мишутка».

За многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в работе Благодарственным письмом Министерства образования Московской области отмечена Рожкова Екатерина Владимировна, директор Центра развития образования города Дубны.

Благодарственные письма Московской областной Думы из рук депутата Московской областной Думы Александра Владимировича Орлова получили: Иванова Марина Николаевна, учитель истории и обществознания школы № 7; Сухарева Ольга Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе школы № 7.

Почетные грамоты Министерства образования Московской области за плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения вручены: Аваевой Дарье Геннадьевне, учителю английского языка лицея «Дубна»; Астаповой Наталье Александровне, учителю ИЗО и технологии гимназии №3; Божковой Светлане Ивановне, учителю английского языка гимназии № 11; Волковой Инне Александровне, заместителю заведующего по воспитательной и методической работе ДОУ №26 «Радуга»; Высоцкой Ларисе Анатольевне, педагогу дополнительного образования ДОУ №11 «Созвездие»; Гребневой Галине Николаевне, учителю начальных классов школы №7; Дубовской Ирине Сергеевне, заведующему ДОУ №9 «Незабудка»; Духовой Нине Николаевне, учителю начальных классов гимназии №8; Ермолаевой Оксане Викторовне, воспитателю ДОУ №7 «Гвоздика»; Зеленковой Алене Александровне, учителю информатики гимназии №8; Коршунову Игорю Юрьевичу, учителю обществознания школы №9; Медяной Татьяне Ивановне, воспитателю ДОУ №25 «Золотой ключик»; Сидоренковой Марине Евгеньевне, учителю начальных классов школы «Возможность»; Фильченковой Елене Владимировне, воспитателю ДОУ №18 «Мишутка»; Осетровой Тамаре Борисовне, учителю вероучительных предметов гимназии «Одигитрия».

За значительный вклад в развитие и организацию общего образования, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетний плодотворный труд Почетной грамотой главы городского округа Дубна награждены: Халяпина Нина Петровна, директор школы №2; Редькин Андрей Робертович, директор школы №7; Белова Ольга Владимировна, учитель начальных классов школы №7; Богоявленская Алла Антанасовна, заместитель начальника Управления народного образования; Газарян Ирина Юрьевна, главный эксперт отдела дошкольного образования; Григорьева Вера Владимировна, заместитель начальника Управления народного образования; Кузнецова Юлия Владимировна, учитель-логопед ДОУ №9 «Незабудка»; Марушкина Юлия Александровна, учитель начальных классов гимназии №3; Переверзьева Наталья Станиславовна, учитель математики лицея №6; Писарева Ирина Витальевна, воспитатель ДОУ №3 «Лучик»; Романова Ольга Леонидовна, учитель технологии школы №7; Сизова Ирина Александровна, методист учебно-методического отдела Центра развития образования; Тарасенко Екатерина Владимировна, воспитатель ДОУ №11 «Созвездие»; Телешова Елена Владимировна, учитель начальных классов гимназии №3; Цедилин Сергей Игоревич, учитель английского языка школы №5; Быкова Татьяна Валентиновна, воспитатель ДОУ №14 «Сказка»; Шарова Ольга Валентиновна, воспитатель ДОУ №14 «Сказка».

За вклад в развитие и организацию общего образования, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетний плодотворный труд Благодарностью главы городского округа Дубна отмечены: Барабанова Вера Александровна, учитель русского языка и литературы школы №7; Будник Влада Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №7; Смолева Мария Анатольевна, учитель английского языка школы №7; Ушкова Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы гимназии №11.

На вечере также были награждены победители муниципального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Вручение дипломов провел благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Так, награждены: Комарова Ольга Владимировна, учитель начальных классов лицея №6 и Ляскович Ольга Викторовна, воспитатель ДОУ №22 «Золотая рыбка».

Теплые слова благодарности за учительский труд прозвучали в адрес ветеранов – всех, кто работал в школах, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и долгие годы делился своими знаниями, учил и воспитывал ребят. На сцену же в этот вечер поднялись из них четверо - Виноградова Татьяна Константиновна, Шувикова Наталья Михайловна, Замыслова Галина Васильевна, Давыдова Наталья Борисовна. Красивые букеты и теплые слова коллег стали для них приятным сюрпризом праздника.

Отмечены были и те учителя, которые делают еще только первые профессиональные шаги. Это Карачевцева Елизавета Алексеевна, учитель английского языка школы №1, Панферова Анна Николаевна, учитель ИЗО лицея №6, Скулкова Ксения Павловна, учитель истории и обществознания школы №7, Зинина Валентина Андреевна, учитель по физической культуре школы №7, Руденко Анастасия Александровна, учитель начальных классов школы №9, Удалова Алина Витальевна, учитель математики школы №9.

Кроме того, были подведены результаты муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют», который проходил в сентябре этого года. Его победителем стала Белякова Ольга Александровна, учитель информатики школы №1.

Для педагогов в этот вечер был подготовлен прекрасный концерт. В исполнении учащихся Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» прозвучали произведения на музыку Георгия Струве, Эдуарда Ханока, Михаила Глинки, а также русские народные песни. Они придали вечеру торжественности и одновременно лиричности и теплоты.

Анна Сухая

Фото пресс-службы администрации Дубны