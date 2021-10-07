28 сентября учащиеся ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП №3 Дубна пришли в Муниципальную библиотеку левобережья проявить свою музыкальную эрудицию и приятно, весело провести время. Учёба, конечно, важна, но не менее важно, как молодёжь проводит свободное время, чем интересуется, расширяет ли свой кругозор, умеет ли общаться и дружить. Помогают победить стеснительность, лучше узнать друг друга интеллектуальные конкурсы, песни. Музыкальный квиз «Угадай мелодию» стал чрезвычайно популярным среди юношей и девушек. Как выяснилось, ребята любят и знают немало песен, и не только современную эстраду (Диану Арбенину, «Иванушки International», Валерия Сюткина и др.), но и русские народные песни («Валенки» и Лидию Русланову и др.), песни из фильмов («Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Я иду, шагаю по Москве», «12 стульев»), детских фильмов и мультфильмов «Приключения Буратино», «Приключения электроника», «Мэри Поппинс, до свидания!»). Вспомнили и ретро-песни («Ландыши» и Гелену Великанову), военные песни, песни 1980-1990 (Софию Ротару и «Лаванду», Аллу Пугачёву и «Миллион алых роз», группу Ласковый май» и их хит «Белые розы»). С первых аккордов узнали композиции Егора Крида, Юлии Зиверт, Хабиба Шарипова. Не только слушали, но и подпевали, продолжали начатую песню. Убедились, что слух и артистизм можно и нужно развивать. Но и это не всё. Вместе с песнями узнавали их авторов, историю создания. Оказалось, очень интересно. На крыше какой московской высотки снимала свой клип Диана Арбенина? Что значит «заломать» берёзу, для чего? Богатая и удивительная история романса «Белой акации гроздья душистые» и песни «Я спросил у ясеня» известны далеко не всем музыкальным знатокам. Но для того и игра, чтобы пополнить свой интеллектуальный багаж. Наши гости не боялись самых сложных вопросов, охотно отвечали на них. Библиотекари тоже не могли удержаться в стороне от игры. Ребята не подвели и показали себя эрудитами в разных областях, не только в музыке, но и в кино, истории, знании русской старины и обычаев, советского быта, природы и животного мира. Жетонов за правильные ответы и сладких призов хватило всем, но главной наградой участникам стало бодрое, хорошее настроение, удовольствие от общения и возможность проявить себя. Победитель суперигры и самые активные участники получили сладкие призы. Уходили с надеждой на новые интересные встречи, и они обязательно будут, ведь поводов и тем у нас ещё много. Пусть песни помогут ребятам полюбить наш город и библиотеку, книги и оставаться оптимистами, друзьями. Теперь они знают, что интересную информацию можно найти не только в Google, но и в книгах, в библиотеках, которые стали современными, оснащёнными новой техникой и мультимедийными возможностями. Алла Соболева