У них остались позади переживания и неопределенность. Впереди – как минимум четыре года учебы в Государственном университете «Дубна», а это значит – достижение новых целей, обретение ценных знаний, общение с талантливыми, креативными, непредсказуемыми сверстниками и умудренными не только наукой, но и жизненным опытом преподавателями!

Студенческая жизнь прекрасна и нескучна. В этом уже смогли убедиться вчерашние абитуриенты, а ныне – студенты первых курсов самых разных кафедр университета «Дубна», побывав на первом важном празднике – посвящении в студенты.

В нашем университете этот день проходит по традиции на открытой площадке – перед главным входом в основной корпус либо на площадке перед спорткомплексом «Олимп». Обычно первокурсников ждет интересная программа с конкурсами, заданиями на сообразительность, ловкость, эрудированность. Так было и на этот раз. Ребятам, облаченным в торжественные мантии, под присмотром наставников предстояло пройти станции: «Космический театр», «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Семь смертных грехов», «Дешифратор», «Матрица», «Квартирник», «НКВД», «Трапеза веганов-вампиров» и другие. Но прежде – напутствие первокурсникам от ректора университета Дмитрия Владимировича Фурсаева, а также деканов факультетов и директоров институтов.

Испив напиток знаний и пройдя через Врата знаний, студенты дружно подбросили в небо свои конфедератки и … вперед, к знаниям!

А в Парке семейного отдыха прошло городское мероприятие по случаю посвящения в студенты. Ребят ожидал концерт с выступлением студенческого актива университета «Дубна», а также творческих молодежных групп. Любители массовых мероприятий повеселились на славу. Теперь впереди у всех студентов лекции, лабораторные, курсовые и первые университетские экзамены … Удачи вам, первокурсники, в постижении знаний и наук и освоении будущих профессий!

Людмила Петрова