Студентов и преподавателей университета «Дубна» познакомили с интенсивной программой, которая нацелена на генерацию идей технологических стартапов. Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» и ОЭЗ «Дубна» организуют в подмосковном наукограде обучение по интенсивной программе «SkLab. Дубна». Образовательный интенсив посвящен генерации идей стартапов в соответствии с научно-технологическими приоритетами особой экономической зоны и форсайтами инновационного центра «Сколково». На встрече в университете «Дубна» состоялась презентация программы. Получить полезный опыт, который пригодится и в образовательном процессе, и в жизни, пригласили студентов, планирующих защищать курсовую или дипломную работу в формате предпринимательского проекта (стартапа), а также их преподавателей в качестве наставников. Открывая встречу, проректор по образовательной деятельности университета Елена Стифорова обратила внимание, что вуз всегда старается привлекать в практику студентов реальные работы по заказу предприятий, в том числе резидентов ОЭЗ «Дубна», или физических лиц. Но далеко не всегда есть понимание того, как ту или иную работу правильно оформить, подать, оценить вклад в нее студента. Одной из эффективных форм образования сегодня является его тесная связь с бизнесом, иными словами «диплом равно стартап». По мнению Елены Стифоровой, для того чтобы понимать, по каким законам живет бизнес, как правильно подать продукт собственной разработки, студентам необходимы соответствующие знания, которые может им дать предлагаемая программа Лаборатории по генерации идей. Программа реализуется при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и очень важна как для студентов университета, так и для технико-внедренческой ОЭЗ. - К нам приходят предприятия, которые начинаются именно со стартап-идей, - пояснила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Виктория Халимендик. – В процессе обучения, которое будут вести менторы Сколково, примут участие и резиденты, которые реализуют свои проекты на территории ОЭЗ. Вы услышите их истории успеха, узнаете, с чего они начинали, на что ориентировались, какие рынки представляют и каким образом прийти к нужному результату. Эксперты ОЭЗ выступят при защите ваших стартап-идей, которые возникнут по ходу обучения. Подобные программы достаточно дорогостоящие, но для студентов университета программа будет совершенно бесплатной, потому что государство заинтересовано в ее скорейшей реализации. - Мы рассчитываем, что ваши идеи, которые возникнут в процессе прохождения программы, найдут свое отражение в виде стартапов и вы придете работать на наши предприятия после окончания вуза, - сказала заместитель руководителя ОЭЗ. Директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова рассказала участникам встречи о том, что из себя представляет Фонд «Сколково» и о роли маленьких стартапов для развития любой инновационной территории, а также быстро меняющихся требованиях работодателей. Действительно, мир меняется стремительно, и к сегодняшним студентам будут предъявляться такие требования, за которыми университет не всегда успевает угнаться в своей образовательной деятельности. Программа, предлагаемая Сколково, разработана как раз для тех студентов, которые хотят найти свое место в науке, технологиях, инновациях, она дополняет базовое фундаментальное образование и дает новые возможности, которые помогут выпускникам вуза стать долгожданными и на рынке труда – в компаниях-резидентах Особой экономической зоны «Дубна» и в создании собственного бизнеса на ее территории. Светлана Жукова