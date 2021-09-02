СРОЧНО!

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С Днем знаний! PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
02.09.2021 06:38

Уважаемые дубненцы!

Очередной учебный год по традиции начинается с замечательного праздника, который объединяет горожан всех возрастов и поколений, ведь жизненный путь каждого из нас, наше становление начинается со школьной скамьи.

В этот день все мы с особым чувством вспоминаем детство и юность. А для школьников, студентов, их педагогов и наставников стартует новый этап образовательного процесса - увлекательного, познавательного и столь необходимого каждому человеку.

Поздравляю всех с Днем знаний! Сегодняшним ученикам и студентам хочется пожелать интересного учебного года, отличных оценок, творческой активности, удивительных открытий и полезных навыков, которые помогут в будущем стать грамотными специалистами в выбранной профессии, патриотами своего города и нашей великой страны.

Самые искренние слова признательности - школьным учителям, преподавателям колледжей, университета «Дубна», сотрудникам учреждений дополнительного образования. Ваша благородная миссия - обучать и воспитывать - достойна самых высоких оценок!

С праздником, друзья!

С.А. КУЛИКОВ, глава городского округа Дубна
  		 
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