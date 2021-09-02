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Рейтинг лучших школ Подмосковья PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
02.09.2021 06:37

Министерство образования Московской области подвело итоги ежегодного рейтинга лучших школ Подмосковья. Всего в рейтинге оценивались показатели полутора тысяч школ Московской области.

В первую сотню вошли: лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова - 22 место, лицей «Дубна» - 32 место. В «зеленой зоне» оказались: гимназия №11 - 140 место, школа №1 им. А.Я. Березняка – 220 место, школа № 9 - 262 место, гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова - 279 место, школа №7 - 333 место.

В «красной зоне» дубненских школ нет, в «желтой» - гимназия №3, школы №2, 5 и 10.
  		 
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