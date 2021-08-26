Команда студентов университета «Дубна» стала 11-й в прошедшем хакатоне под названием «Креативные индустрии». И это отличный результат с учетом того, что за выход в финал боролись почти 6 тысяч участников из 68 регионов страны. Подведены итоги четвёртого хакатона третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». IT-соревнование было посвящено креативным индустриям, коммуникациям и контенту, и его организаторы предложили на выбор участников 8 технологических кейсов от компаний и госорганов. Единственная оффлайн-точка «Цифрового прорыва» в Московской области вновь расположилась в ОЭЗ «Дубна» в Деловом клубе на улице Программистов. - Площадка полностью была подготовлена к соревнованиям, за что большая благодарность нашим спонсорам: стабильный основной канал интернета от Телесеть+ и резервный канал от ОЭЗ «Дубна» - скорость интернета зашкаливала, - отметил амбассадор конкурса Василий Оводков. - Самое активное участие в хакатоне принимает Университет «Дубна», студенты которого на предыдущих соревнованиях не раз доказали, что таланта и креативности им не занимать, 3 команды уже победили и прошли в финал. В этот раз была представлена только одна команда университета - лето, каникулы, многие ребята разъехались на отдых. Тем не менее, они выбрали достаточно сложный кейс и достойно представили наш наукоград. О составе команды «Creative Cub» и компетенциях каждого рассказал капитан Валерий Жарков, студент III курса университета, обучающийся по специальности «Информационные системы и технологии», а по мнению его товарищей «универсал программист». Самый опытный участник хакатона магистр информационных систем и технологий Михаил Салтыков выступал на этом конкурсе в роли помощника-организатора, для него это третий хакатон, команда «ITcow» под его началом уже вошла в ТОП-10 сильнейших. Остальные впервые пробовали свои силы в таком конкурсе. В роли аналитика выступил Глеб Титов, пригодились его способность отбирать и анализировать нужную информацию, прогнозировать процессы и разрабатывать перспективы решения задачи. Украсила команду дизайнер Кристина Сидорова, ведь надо было не только сделать классный продукт, но и грамотно, красиво презентовать его экспертам, что является важнейшей частью работы на хакатоне. Кейс, который выбрали ребята, предложил Фонд «Ульяновск культурная столица». Им необходимо было разработать цифровую платформу по управлению креативным кластером, который бы объединил искусство и современные технологии. В качестве объекта здание завода «Контактор». Внутри огромного арт-пространства надо было автоматизировать все бизнес-процессы для последующего проведения здесь различных мероприятий. Хакатон уникальное мероприятие, от участия в конкурсе мы получили массу позитивных впечатлений и эмоций, подчеркнул Валерий Жарков. И конечно, для всех это неоценимый опыт работы в команде. Здесь прокачивается критическое мышление, умение решать поставленную задачу сообща, в кратчайшее время, не растеряться в стрессовой ситуации и продемонстрировать результат в таком виде, чтобы твоя презентация была понятна экспертам, заинтересовала. Это разноплановый реальный опыт, который стопроцентно пригодится в жизни каждому из нас. oezdubna.ru